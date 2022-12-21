Kader maratonu

Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı 5. Tur maçıyla zorlu maratona başlarken, futbolcular da kendi kaderini tayin edecek. Mevcut durumda sol bek, orta saha ve stoper konuları öncelik olarak belirlendi.Aksi durumda Masuaku ile yollar ayrılacak, Montero kiralanmaya çalışılacak. Rosier ve N'Koudou'ya ise teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.ŞANLIURFA (KUPA)GAZİANTEPADANA DEMİRKASIMPAŞAKONYAKAYSERİ