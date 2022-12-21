Kader maratonu

Türkiye Kupası’nda bugün Şanlıurfaspor’u ağırlayacak Beşiktaş’ın oynadığı 6 maç futbolcuların takımdaki geleceği adına önemli
Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı 5. Tur maçıyla zorlu maratona başlarken, futbolcular da kendi kaderini tayin edecek. Mevcut durumda sol bek, orta saha ve stoper konuları öncelik olarak belirlendi. Arthur Masuaku,Montero, Rosier ve N'Koudou'nun bu süreçtekendilerini toparlamaları ve sahada takımakatkı vermeleri isteniyor. Aksi durumda Masuaku ile yollar ayrılacak, Montero kiralanmaya çalışılacak. Rosier ve N'Koudou'ya ise teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak.
İŞTE O 6 MAÇ
ŞANLIURFA (KUPA)
GAZİANTEP
ADANA DEMİR
KASIMPAŞA
KONYA
KAYSERİ