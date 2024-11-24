Kaderini kendi çizecek!

Süper Lig'de son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyenTeknik direktör Giovanni van Bronckhorst, milli arada hem savunma hem de hücumda son dönemde yaşanan eksiklikleri ekibiyle birlikte gidermenin yollarını aradı. Göztepe maçıyla çıkışa geçmeyi hedeflerkenBronckhorst, son oynanan Başakşehir maçında,tezahüratlarına maruz kalmıştı.Siyah-beyazlı takım, bugün evinde'yi ağırlayacak, ardından gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Macaristan'daile kozlarını paylaşacak.sınavı öncesi son provasınıile yapacak olan Beşiktaş'ta derbi dahil oynanacak maçların kazanılıp yeniden umutlanarak zirve yarışına girebilme şansı elde edilmesi amaçlanıyor.Son dönemde sık tartışılan