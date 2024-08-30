Kadromuz %95 hazır

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçı değerlendirirken transfer hakkında da mesajlar verdi.diyen siyah-beyazlı çalıştırıcı şöyle devam etti: "İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat tanımadık. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Geldiğimden beri kadroyu yeniledik, tazeledik. İyi oyuncular transfer ettik.Kadromuzu daha güçlü hale getirebileceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz. Kadromuz %90-95 hazır.