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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Kahkahalar bardağı taşırdı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kahkahalar bardağı taşırdı

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası soyunma odasında ABOUBAKAR ve ROSIER’in güle oynaya yaptıkları sohbet büyük rahatsızlık yarattı. Bu oyuncularla birlikte Ghezzal, Onana ve Bailly, disiplini sağlamak adına takımdan uzaklaştırıldı

Beşiktaş'ta önceki gün Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla birlikte başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonrasında Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly için "Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" gerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktı. Süreçte Dolmabahçe'de 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde yaşananların bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

FARKLI SAATTE, AYRI İDMAN
Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçını tribünden izleyen Rosier, 90 dakika sonunda soyunma odasına indi ve Aboubakar ile adeta kahkaha atarak, güle oynaya muhabbet ederken bu durum; diğer oyuncular, teknik heyet ve idareciler üzerinde büyük rahatsızlık yarattı. Yönetim de iki futbolcunun yanı sıra diğer üç isim için süresiz kadro dışı kararı aldı. 5 oyuncunun, takımdan farklı bir saatte, ayrı sahada antrenman yapacağı ve diğer futbolcularla yan yana getirilmeyeceği kaydedildi.



GHEZZAL: KARAR KEYFİ VE POLİTİK
Rachİd Ghezzal'dan yönetimin kararına sert tepki geldi. Cezayirli oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır."

RASHICA 2 HAFTADIR KOŞUYOR!
KOSOVA Milli Takımı kampında geçtiğimiz ay adalesinden gerilme sakatlığı yaşayan Milot Rashica, iki haftadır toparlanamadı. Deneyimli kanat oyuncusu, Beşiktaş'a döndüğü günden bu yana düz koşu gerçekleştirirken henüz toplu çalışmalara başlamadı. 27 yaşındaki futbolcunun iyileşmesinin ön görülenden biraz daha uzun sürdüğü belirtildi. Rashica'nın Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynanacak maçta da yer alması beklenmiyor

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