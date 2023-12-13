Kahkahalar bardağı taşırdı

Beşiktaş'ta önceki gün Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporuyla birlikte başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı sonrasında Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly içingerekçe gösterilerek kadro dışı kararı çıktı.Sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçını tribünden izleyen Rosier, 90 dakika sonunda soyunma odasına indi ve Aboubakar ile adeta kahkaha atarak, güle oynaya muhabbet ederken bu durum; diğer oyuncular, teknik heyet ve idareciler üzerinde büyük rahatsızlık yarattı.5 oyuncunun, takımdan farklı bir saatte, ayrı sahada antrenman yapacağı ve diğer futbolcularla yan yana getirilmeyeceği kaydedildi.Ghezzal'dan yönetimin kararına sert tepki geldi. Cezayirli oyuncu, şu açıklamayı yaptı: "Sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı.ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır."KOSOVA Milli Takımı kampında geçtiğimiz ay adalesinden gerilme sakatlığı yaşayan Milot Rashica, iki haftadır toparlanamadı. Deneyimli kanat oyuncusu, Beşiktaş'a döndüğü günden bu yana düz koşu gerçekleştirirken henüz toplu çalışmalara başlamadı. 27 yaşındaki futbolcunun iyileşmesinin ön görülenden biraz daha uzun sürdüğü belirtildi. Rashica'nın Konferans Ligi'nde Lugano ile deplasmanda oynanacak maçta da yer alması beklenmiyor