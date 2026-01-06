Kaleye Rui Silva hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, kadrosuna kaleci takviyesi yapmak için gaza bastı. Chelsea'den Filip Jörgensen ile ilgilenen Beşiktaş, Jörgensen'de olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşın alternatifini de belirledi. Kartal, Sporting Lizbon'dan 31 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Silva'yı da listesine ekledi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Silva'nın, Sporting ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Rui Silva, bu sezon Sporting Lizbon'da 21 maçta sahaya çıktı. Kalesinde 16 gol gören tecrübeli eldiven, 9 maçta ise ağlarını gole kapattı.