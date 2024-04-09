‘Kaos ortamını artırmayın’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Turkcell Süper Kupa finali sonrası TFF seçimleri ile ilgili söylediği sözlere Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp bir bildiri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Özbek'inaçıklamasını son derece talihsiz ve Türk futboluna katkıdan uzak hatta yaşadığımız bu kaos ortamını derinleştirmeye yönelik bir açıklama olarak yorumluyoruz. Bizim tavrımız hep net oldu.Derdimiz saygı gören Türk futbolunun tesis edilmesidir."BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli sol beki Arthur Masuaku'nun sakatlık problemi yönetimi bezdirdi. Bu sezon 5 kez sorun yaşayan 30 yaşındaki oyuncudan şu ana dek 16 maçta faydalanılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun sezon sonu için yolcu listesine adını yazdırmak üzere olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Bu mevki için Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Türk oyuncular özelinde alternatif bek olarak listede bulunuyor.