‘Kaos ortamını artırmayın’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Turkcell Süper Kupa finali sonrası TFF seçimleri ile ilgili söylediği sözlere Beşiktaş'tan tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp bir bildiri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Özbek'in 'Seçimin bir an önce yapılmasını isteyenlerin yeni yönetim listesi hazır da onun için mi acele ediyorlar'
açıklamasını son derece talihsiz ve Türk futboluna katkıdan uzak hatta yaşadığımız bu kaos ortamını derinleştirmeye yönelik bir açıklama olarak yorumluyoruz. Bizim tavrımız hep net oldu. Beşiktaş olarak yönetim ve kurullarının atamayla değil, seçimle belirlenmesini istiyoruz.
Derdimiz saygı gören Türk futbolunun tesis edilmesidir."
SOL BEKE YASİN ÖZCAN
BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli sol beki Arthur Masuaku'nun sakatlık problemi yönetimi bezdirdi. Bu sezon 5 kez sorun yaşayan 30 yaşındaki oyuncudan şu ana dek 16 maçta faydalanılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun sezon sonu için yolcu listesine adını yazdırmak üzere olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim, sol bek arayışlarına başladı. Bu mevki için Kasımpaşa'dan Yasin Özcan, Türk oyuncular özelinde alternatif bek olarak listede bulunuyor.