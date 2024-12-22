Kara günler bitmiyor

Karşılaşmanın sonucunu ilk 7 dakikada atılan goller belirledi. Konuk ekip Lima ile öne geçti, hemen akabinde Rafa Silva'nın cevabı geldi. Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremediSon 8 lig maçında sadece 1 kez kazanan Beşiktaş, 4 defa yenilirken 3. beraberliğine imza attıSüper Lig'de son golünü Beşiktaş'ın, 20 Ekim tarihinde Konyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada atan Rafa Silva 62 gün aradan sonra ağları havalandırdı.Beşiktaş formasıyla toplamda 25 maçı olan Rafa, 6 gol ve 3 asistle skora 9 kez katkı sağladı.Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa'nın başında 4 galibiyet elde ederken, dün akşam ilk beraberliğini yaşadı.Maçın 84. dakikasında Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Rafa Silva'nın ceza sahası içine doldurduğu top, Hadergjonaj'ın kalçasından sekip, koluna çarptı. Hakem Cihan Aydın, VAR'la yaptığı görüşme sonrası oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda uzun süre penaltı itirazında bulundu.Beşiktaş'ta en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Arthur Masuaku, Alanyaspor maçına yedek başladı. Demokratik Kongolu futbolcu, 70. dakikada Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olurken tribünlerden büyük tepki aldı. Oyuncunun bu sırada gülmesi dikkatlerden kaçmazken, stat hoparlöründen "Oyuncularımıza destek olalım" anonsunda bulunuldu. Maç sonunda ise taraftarların tepkisi üzerine Jean Onana'nın el hareketi yaptığı öğrenildi.BEŞİKTAŞ'IN iki yabancı oyuncusundan çarpıcı açıklamalar geldi. Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var... Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor" itirafında bulundu. Chamberlain ise şunları söyledi: "Çok fazla sorun olduğu gerçek. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha dayanıklı olması gerekiyor. Zorlanıyoruz... Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz."Galatasaray-Beşiktaş:...... 2-1Beşiktaş-Kasımpaşa:........ 1-3Başakşehir-Beşiktaş:........ 0-0Beşiktaş-Göztepe:........... 2-4Hatay-Beşiktaş:................ 1-1Beşiktaş-F.Bahçe:............. 1-0Adana Demir-Beşiktaş:... 2-1Beşiktaş-Alanya:.............. 1-1