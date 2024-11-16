Kara kartal ilacını arıyor!

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek sezona başlayan ancak 12. haftayla birlikte 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımı toparlamak için çare arıyor.Hollandalı çalıştırıcı, istediği sonuçları elde edememişti.Tecrübeli hocanın milli ara dönüşünde aklında iki plan var. İlki sezon başındaki gibi 4-2-3-1 dizilimiyle sahaya çıkıp kadroyu da aynı ayarlara döndürmek ve çok fazla üzerinde oynamamak… İkincisi ise 3-4-1-2 sistemiyleÇarşamba günü başlayacak idmanlarda iki sistemi de deneyecek olan Van Bronckhorst, takımın geri dönüş tepkisine göre karar verecek.günlük izin döneminde herkes farklı ülke ve şehirlere giderken Salih Uçan kendisini salona attı. Milli arayı iyi geçirmek ve fiziksel olarak formda kalabilmek isteyen Salih, dün arkadaşları izindeyken tesisteydi. Salon çalışmasından bir fotoğraf paylaşan deneyimli orta saha,gönderisinde bulundu.Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic'in performansı Beşiktaş'ı memnun etti.