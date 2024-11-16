Kara kartal ilacını arıyor!

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek sezona başlayan ancak 12. haftayla birlikte 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımı toparlamak için çare arıyor. Galatasaray'a karşı kaybedilen 2-1'lik derbiyle birlikte oyun şeklini değiştiren ve kaleciden uzun toplarla çıkılan bir oyun anlayışına giden
Hollandalı çalıştırıcı, istediği sonuçları elde edememişti.
TAKIMIN TEPKİSİNE GÖRE ADIM ATACAK
Tecrübeli hocanın milli ara dönüşünde aklında iki plan var. İlki sezon başındaki gibi 4-2-3-1 dizilimiyle sahaya çıkıp kadroyu da aynı ayarlara döndürmek ve çok fazla üzerinde oynamamak… İkincisi ise 3-4-1-2 sistemiyle İmmobile ve Semih'in birlikte forvet oynadığı planlama.
Çarşamba günü başlayacak idmanlarda iki sistemi de deneyecek olan Van Bronckhorst, takımın geri dönüş tepkisine göre karar verecek.
SALİH'E ARA YOK
Dört
günlük izin döneminde herkes farklı ülke ve şehirlere giderken Salih Uçan kendisini salona attı. Milli arayı iyi geçirmek ve fiziksel olarak formda kalabilmek isteyen Salih, dün arkadaşları izindeyken tesisteydi. Salon çalışmasından bir fotoğraf paylaşan deneyimli orta saha, "Tatil günü yok"
gönderisinde bulundu.
AMİR'E İYİ NOT!
ÇAYKUR
Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic'in performansı Beşiktaş'ı memnun etti. Boşnak orta saha, 11 maçta 647 dakika sahada kalıp 1 gol, 1 asistle oynarken sezon sonundaki durumuna göre karar verilecek ve devre arasında bonservisi başka takıma bırakılmayacak.