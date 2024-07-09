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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Kara kartal kralını buldu!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kara kartal kralını buldu!

Serie A’da 4 gol krallığı bulunan Ciro Immobile ile her konuda anlaşmaya varıldı. Gözler artık Lazio’da

Siyah-beyazlı yönetim, forvet transferi için farklı adaylarla masaya otururken Ciro Immobile öne çıkan isim oldu. İtalyan futbolunun son dönemdeki en büyük golcülerinden biri olan Ciro Immobile için masaya oturan Kara Kartal, 34 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Lazio, 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı sonra 7 milyon Euro'ya indi. Ancak Beşiktaş cephesi fiyatı çok daha aşağıya çekmeden bu transferin gerçekleşmeyeceğini hem futbolcu hem de Lazio tarafına iletti. Kariyerinde İtalya ile Avrupa Şampiyonluğu (EURO 2020) da bulunan yıldız oyuncu, bonservisini alabilirse hemen resmi imza atılacak. Geçen sezon Lazio ile toplam 43 maça çıkan ve 11 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncunun kariyerinde toplamda 4 Serie A, 1 Serie B ve 1 UEFA Avrupa Ligi gol krallığı var.

İTALYANLARIN GOL MAKİNASI
Salernitana altyapısında kariyerine adım atan ve Juventus, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund, Sevilla ve Lazio formaları giyen Ciro Immobile, tam anlamıyla bir gol makinası. Serie B'de 2011- 12'de 28 golle krallık koltuğuna oturan İmmobile, 2013- 14 (22 gol), 2017-18 29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında da Serie A'da zirvedeydi. Yıldız oyuncunun 593 maçlık kariyerinde 329 resmi golü bulunuyor.
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Kara kartal kralını buldu!
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