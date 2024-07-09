Kara kartal kralını buldu!

Siyah-beyazlı yönetim, forvet transferi için farklı adaylarla masaya otururken Ciro Immobile öne çıkan isim oldu.Lazio, 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı sonra 7 milyon Euro'ya indi. Ancak Beşiktaş cephesi fiyatı çok daha aşağıya çekmeden bu transferin gerçekleşmeyeceğini hem futbolcu hem de Lazio tarafına iletti. Kariyerinde İtalya ile Avrupa Şampiyonluğu (EURO 2020) da bulunan yıldız oyuncu, bonservisini alabilirse hemen resmi imza atılacak.Salernitana altyapısında kariyerine adım atan ve Juventus, Pescara, Genoa, Torino, Dortmund, Sevilla ve Lazio formaları giyen Ciro Immobile, tam anlamıyla bir gol makinası. Serie B'de 2011- 12'de 28 golle krallık koltuğuna oturan İmmobile, 2013- 14 (22 gol), 2017-18 29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında da Serie A'da zirvedeydi. Yıldız oyuncunun 593 maçlık kariyerinde 329 resmi golü bulunuyor.