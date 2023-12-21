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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Kara Kartal’a 5 mutlu haber

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kara Kartal’a 5 mutlu haber

Son maçta forma giyemeyen Masuaku, Rebic, Rashica, Colley ve Mert, Alanya’ya götürülecek

Son iki lig maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde siyahbeyazlılarda sakatlar takıma katıldı. Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun durumu, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Günok geri dönen isimler oldu. Ayak bileğinden problem yaşayan Gedson Fernandes çalışmalara katılamazken, kadroda olup olmayacağı bugün netlik kazanacak. Sol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal'ın yer alamayacağı aktarıldı.

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Kara Kartal’a 5 mutlu haber
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