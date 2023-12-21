Kara Kartal’a 5 mutlu haber

Son iki lig maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde siyahbeyazlılarda sakatlar takıma katıldı. Konferans Ligi gruplarında son oynanan Lugano maçının ardından 5 oyuncunun durumu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.geri dönen isimler oldu. Ayak bileğinden problem yaşayanSol bek Umut Meraş ve ön libero Necip Uysal'ın yer alamayacağı aktarıldı.