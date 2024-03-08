Karar verildi!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için mutlu son artık yakın… Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı. Cenk ve Salih ile ayrı ayrı yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba yer aldı.
İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti. Bu kez iki oyuncuya 3 aydır neden bu konuda adım atılamadığı aktarılırken, ardından Fernando Santos ile de gelecek sezona dair yaptıkları plan ve programdan bahsedildi.
Cenk Tasun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.
BU SEZON NE KADAR KAZANDILAR?
Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.
Salih, siyah-beyazlı formayla 78 karşılaşmada 7 gol-13 asist gerçekleştirdi.
100 MİLYON TL'LİK FİYASKO!
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eşiktaş'ta son olarak Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Ante Rebic'le yollar ayrılacak. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan, imza parası ve bonus ile maliyeti 3 milyon Euro'yu (104 milyon TL) bulan
Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Galatasaray derbisinde 3 maç sonra kadroya dönse de süre alamayan Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 5 hocanın da gözüne giremedi.
KARABAĞ SALLADIKARABAĞ SALLADI AMA YIKAMADI!
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EFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 70'te farkı bire indiren Almanya'nın lideri, 90+2'de eşitliği bulup avantajı kaptı. Avrupa'da 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen ilk beraberliğini Bakü'de aldı.
G.Saray'ı eleyen Sparta Prag ise evinde Liverpool'a 5-1 yenildi. Roma da Brighton'u 4-0'la geçti. Konferans Ligi'nde
ise Ahmetcan Kaplan
'ın 90 dakika oynadığı maçta Ajax, evinde Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Diğer sonuçlar:
Olympiakos-M.Tel Aviv: 1-4, Molde-Club Brugge: 2-1, Sturm Graz-Lille: 0-3, Servette-V.Plzen: 0-0, M.Haifa-Fiorentina: 3-4, Dinamo Zagreb-PAOK: 2-0.
ALKIŞLAR ÖMÜR'E
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rabzonspor'dan devre arasında Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, haftanın en iyi 11'ine seçildi. Hull City'nin, Birmingham ile 1-1 berabere kaldığı maçta skor katkısı yapamayan milli futbolcu 74 kez topla buluştu ve yüzde 91 pas isabeti yakaladı.
47 pasının 43'ünde başarı sağlayan Ömür, 79. dakikada kenara geldi. Hull City'nin tek golünü ise Ozan Tufan attı. İngiliz ekibinde 6 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu 1 asist üretti.