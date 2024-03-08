Karar verildi!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için mutlu son artık yakın… Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmeler imza aşamasına gelmezken siyah-beyazlı yöneticiler ile oyuncular masaya oturdu ve büyük mesafe katedildi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları, çarşamba günü yönetimin davetiyle tesislerde görüşmeye çağırıldı.İki futbolcuyla daha önce Samet Aybaba görüşerek taleplerini dinlemişti.Cenk Tasun ve Salih Uçan ile yönetim adına Kaan Şakul konuşurken, görüşmenin olumlu geçtiği ve 1 hafta içinde iki oyuncuya da resmi teklifin yapılacağı iletildi.Salih, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (260 bin Euro) kazanırken Cenk de cebine 18 milyon TL (518 bin Euro) koyuyor.Salih, siyah-beyazlı formayla 78 karşılaşmada 7 gol-13 asist gerçekleştirdi.eşiktaş'ta son olarak Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Ante Rebic'le yollar ayrılacak.Hırvat futbolcunun yerine yaz döneminde kaliteli bir takviye yapılacak. Galatasaray derbisinde 3 maç sonra kadroya dönse de süre alamayan Hırvat futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon görev alan 5 hocanın da gözüne giremedi.EFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 70'te farkı bire indiren Almanya'nın lideri, 90+2'de eşitliği bulup avantajı kaptı.G.Saray'ı eleyen Sparta Prag ise evinde Liverpool'a 5-1 yenildi. Roma da Brighton'u 4-0'la geçti.ise'ın 90 dakika oynadığı maçta Ajax, evinde Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.Olympiakos-M.Tel Aviv: 1-4, Molde-Club Brugge: 2-1, Sturm Graz-Lille: 0-3, Servette-V.Plzen: 0-0, M.Haifa-Fiorentina: 3-4, Dinamo Zagreb-PAOK: 2-0.rabzonspor'dan devre arasında Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, haftanın en iyi 11'ine seçildi. Hull City'nin, Birmingham ile 1-1 berabere kaldığı maçta skor katkısı yapamayan47 pasının 43'ünde başarı sağlayan Ömür, 79. dakikada kenara geldi. Hull City'nin tek golünü ise Ozan Tufan attı. İngiliz ekibinde 6 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu 1 asist üretti.