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Giriş Tarihi: 4.9.2024

Kariyer değil uyum önemli!

Beşiktaş 2. Başkanı Yücel, ezeli rakiplerine ‘Yıldız transfer’ ve ‘Şampiyonlar Ligi’ göndermesi yaptı

Kariyer değil uyum önemli!
A Spor'a konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "İstediğiniz kadar yıldız alın, kimyayı yakalayamıyorsanız anlamı yok. Bunu sahada gördük. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalamadılar. Keşke kalsalardı" açıklamasıyla dikkat çekti. Yücel, kendi transferleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "İlk tercihimiz Angelo'ydu ama maalesef Araplar devreye girdiler ve onu kadromuza katamadık. Hocamız 'Joao Mario'yu kesinlikle istiyorum. Hazır durumda' deyince 'Patron sensin, sen ne diyorsan o' dedik ve Joao Mario'yu indirdik. Hiçbir panik transfere imza atmadık ve atmayacağız. Young Boys'un sol beki Jaouen Hadjam ile ilgilendik. Ama Chamberlain'e 6.5 milyon Euro vermemiz lazım ki sözleşmesini feshedelim. Hadjam'ın maliyeti otomatik olarak 11-12 milyon Euro'ya geliyor. Elimiz kolumuz bu anlamda bağlı kaldı. Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ı gönderemedik. Bundan sonra hamle olması için mucize lazım."
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Kariyer değil uyum önemli!
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