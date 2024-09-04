Kariyer değil uyum önemli!

Beşiktaş 2. BaşkanıHüseyin Yücel,açıklamasıyla dikkatçekti. Yücel, kendi transferleriyleilgili şu bilgileri paylaştı:Hocamız 'Joao Mario'yu kesinlikleistiyorum. Hazır durumda'deyince 'Patron sensin,sen ne diyorsan o' dedikve Joao Mario'yu indirdik.YoungBoys'un sol beki JaouenHadjam ile ilgilendik. AmaChamberlain'e 6.5 milyon Eurovermemiz lazım ki sözleşmesinifeshedelim. Hadjam'ın maliyetiotomatik olarak 11-12 milyonEuro'ya geliyor. Elimiz kolumuzbu anlamda bağlı kaldı. Amartey,Chamberlain ve Aboubakar'ı gönderemedik.Bundan sonra hamleolması için mucize lazım."