Kariyer değil uyum önemli!

A Spor'a konuşan
Beşiktaş 2. Başkanı
Hüseyin Yücel, "İstediğiniz kadar yıldız alın, kimyayı yakalayamıyorsanız anlamı yok. Bunu sahada gördük. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalamadılar. Keşke kalsalardı"
açıklamasıyla dikkat
çekti. Yücel, kendi transferleriyle
ilgili şu bilgileri paylaştı: "İlk tercihimiz Angelo'ydu ama maalesef Araplar devreye girdiler ve onu kadromuza katamadık.
Hocamız 'Joao Mario'yu kesinlikle
istiyorum. Hazır durumda'
deyince 'Patron sensin,
sen ne diyorsan o' dedik
ve Joao Mario'yu indirdik. Hiçbir panik transfere imza atmadık ve atmayacağız.
Young
Boys'un sol beki Jaouen
Hadjam ile ilgilendik. Ama
Chamberlain'e 6.5 milyon Euro
vermemiz lazım ki sözleşmesini
feshedelim. Hadjam'ın maliyeti
otomatik olarak 11-12 milyon
Euro'ya geliyor. Elimiz kolumuz
bu anlamda bağlı kaldı. Amartey,
Chamberlain ve Aboubakar'ı gönderemedik.
Bundan sonra hamle
olması için mucize lazım."