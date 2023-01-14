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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Kartal 3’te 3 peşinde

Kartal 3’te 3 peşinde
ÜST üste kazandığı Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarıyla kötü gidişine son veren Beşiktaş, bugün düşme hattında yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta sakat olan Ghezzal ve kart cezalısı Salih, Konya'da yok. Kadroya dahil edilen Josef de Souza ise maça 11'de başlayacak. Takımda Weghorst'un ayrılığı sonrası roller değişecek. Kanat forvet pozisyonundan santrfora çekilecek olan Cenk Tosun ileri uçta Kartal'ın gol ümidi olacak. Tosun Paşa'ya eşlik edecek olan isimse Jackson Muleka. Şenol Güneş, uyum sorunu yaşamamaları için ikiliyi hafta içi yapılan antrenmanlarda birlikte oynattı.

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Kartal 3’te 3 peşinde
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