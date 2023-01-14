Kartal 3’te 3 peşinde

ÜST üste kazandığı Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarıyla kötü gidişine son veren Beşiktaş, bugün düşme hattında yer alan Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta sakat olan Ghezzal ve kart cezalısı Salih, Konya'da yok.Takımda Weghorst'un ayrılığı sonrası roller değişecek. Kanat forvet pozisyonundan santrfora çekilecek olan Cenk Tosun ileri uçta Kartal'ın gol ümidi olacak. Tosun Paşa'ya eşlik edecek olan isimse Jackson Muleka. Şenol Güneş, uyum sorunu yaşamamaları için ikiliyi hafta içi yapılan antrenmanlarda birlikte oynattı.