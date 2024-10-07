Kartal 90+5’te yara aldı!

Beşiktaş'ın yıldızı Ciro İmmobile, Jahovic'ten (Ekim 2017) bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. İtalyan forvet, Süper Kupa finali ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ikişer kez ağları havalandırarak toplamda 11 gole ulaştı.eşiktaş'ın yıldız futbolcusu Joao Mario, "Gaziantep karşısında berabere kalmadık aslında, yenilmiş gibi hissediyoruz" dedi.ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Necip Uysal, Al-Musrati ve Ersin Destanoğlu'nun ardından Gabriel Paulista da sakatlandı. Okereke'nin atağını kesmek isterken kendisini yerde bulan Brezilyalı stoper, oyuna devam edemedi. Sol bacak arka adalesinden problem yaşayan oyuncu, yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı. Paulista'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacakeşiktaş'ın bu sezon en çok dikkat çeken ve formu yükselen isimlerinden Gedson Fernandes dün gözetim altındaydı. Portekiz Milli Takımı yetkililerinin Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında oynadığı zorlu maçı takip ettiği ve Gedson'a dikkat kesildikleri kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Portekiz MilliTakım Teknik Direktörü Roberto Martinez,şeklinde açıklamada bulunarak, 25 yaşındaki oyuncuya ümit vermişti.