Kartal coştu

Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı maçta Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Yağmur altında oynanan karşılaşmada yeşil sahada da gol sağanağı vardı. Dele Alli'yi kulübeye çekip,İlk devrede N'Koudou da sol kanadı etkili kullanırken 1 gol, 1 asist yaptı. İkinci yarının hemen başında Gedson savunma hatasından faydalanarak bir kez daha ağları sarstı. Giresun ise ilk golünü Serginho ile bulurken, Cenk Tosun da kamptaki ilk maçında 2 gol kaydetti. Yeşil-beyazlıların diğer golleri Doğan Can ve Savicevic'ten geldi.