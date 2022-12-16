Kartal coştu

Beşiktaş, Antalya’daki son hazırlık maçında Giresun’u 5 golle devirdi. Fernandes ve Cenk Tosun duble yaparken, Kartal’ın diğer sayısını N’Koudou kaydetti
Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı maçta Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Yağmur altında oynanan karşılaşmada yeşil sahada da gol sağanağı vardı. Dele Alli'yi kulübeye çekip, Gedson Fernandes'i forvet arkasıoynatan teknik direktör Şenol Güneş,Portekizli oyuncudan istediği verimialdı. İlk devrede N'Koudou da sol kanadı etkili kullanırken 1 gol, 1 asist yaptı. İkinci yarının hemen başında Gedson savunma hatasından faydalanarak bir kez daha ağları sarstı. Giresun ise ilk golünü Serginho ile bulurken, Cenk Tosun da kamptaki ilk maçında 2 gol kaydetti. Yeşil-beyazlıların diğer golleri Doğan Can ve Savicevic'ten geldi. Kartal'ın hücum performansı olumluolsa da savunma performansı tatminedici olmadı.