Kartal Dellendi liderliğe yükseldi

Üst üste atılan gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, maç sonu gelen liderlikle daha da coştugünü İstanbul'da yapılacak aktiviteler arasına Beşiktaş-Sivasspor maçını yazanlar evlerine büyük keyifle döndü.Weghorst hem toplu hem topsuz oyunda çalışkanlığını ve zekasını sahaya yansıtırken, Muleka da fırsatları iyi değerlendirdi ve gecenin sonunda yıldızı parlayan ikili oldular. Fiziksel olarak çok iyi görünen Beşiktaş, Sivasspor yarı sahasından nadiren çıktığı bir maç oynadı. Yiğido'nun 86'da Seba ile bulduğu gol ise sadece tabelayı değiştirdi.Hollandalı forveti Wout Weghorst bir kez daha maçı katkısız bitirmedi. 30 yaşındaki oyuncu 2014-15 sezonundan bu yana tutulan istatistiklerde ligin ilk 4 haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaşlı oldu.Dün de Sivasspor karşısında bir gol ve bir asist desteği veren yıldız futbolcu yine alkışları topladı.Kartal, Valerien İsmael yönetiminde ilk kez üst üste aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Son 7 maçtaile devam eden siyah-beyazlı takım, bu kez geçen haftakiçen sezon G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent, dün Vodafone Park'ta maçı izleyenler arasındaydı. Katalan hoca, geliş sebebinin Beşiktaş ile ilgili olmadığını açıkladı.