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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Kartal Dellendi liderliğe yükseldi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal Dellendi liderliğe yükseldi

Siyah-beyazlılar fırtına gibi başladı. 12’de Muleka’ya asist yapan Weghorst, 29’da farkı ikiye çıkardı. 42’de Muleka yine ağları bulurken Yiğido’nun tek sayısını Seba kaydetti

Üst üste atılan gollerle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, maç sonu gelen liderlikle daha da coştu
Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak aktiviteler arasına Beşiktaş-Sivasspor maçını yazanlar evlerine büyük keyifle döndü. Maçın ilk düdüğünden itibaren arzu ve iştahıyla birlikte topyekûn hücuma kalkan Beşiktaş, henüz 30 dakikayı görmeden 3 golü tabelaya yazdırdı. Weghorst hem toplu hem topsuz oyunda çalışkanlığını ve zekasını sahaya yansıtırken, Muleka da fırsatları iyi değerlendirdi ve gecenin sonunda yıldızı parlayan ikili oldular. Fiziksel olarak çok iyi görünen Beşiktaş, Sivasspor yarı sahasından nadiren çıktığı bir maç oynadı. Yiğido'nun 86'da Seba ile bulduğu gol ise sadece tabelayı değiştirdi. Topun rakibe geçtiği anda karşı presle rakibini bozan ve oyun kurdurtmayan siyah-beyazlılar, ortaya koyduğu futbolla 4. hafta biterken liderlik koltuğuna oturdu ve taraftarlarına da şampiyonluk tezahüratı yaptırdı.

WEGHORST'UN BOŞU YOK BEŞİKTAŞ'IN
Hollandalı forveti Wout Weghorst bir kez daha maçı katkısız bitirmedi. 30 yaşındaki oyuncu 2014-15 sezonundan bu yana tutulan istatistiklerde ligin ilk 4 haftasında da gol katkısı yapan ilk Beşiktaşlı oldu. Kayseri ve Alanya maçlarında asist yapan Weghorst, Karagümrük ağlarını da sarsmıştı. Dün de Sivasspor karşısında bir gol ve bir asist desteği veren yıldız futbolcu yine alkışları topladı.

SERİ BOZULDU
KARA Kartal, Valerien İsmael yönetiminde ilk kez üst üste aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Son 7 maçta bir galibiyet ve bir beraberlik ile devam eden siyah-beyazlı takım, bu kez geçen haftaki Fatih Karagümrük zaferinin ardından Sivasspor'u da yenip üst üste iki galibiyetle bu seriyi bozdu.

TORRENT: BEŞİKTAŞ İÇİN GELMEDİM
çen sezon G.Saray'ı çalıştıran Domenec Torrent, dün Vodafone Park'ta maçı izleyenler arasındaydı. Katalan hoca, geliş sebebinin Beşiktaş ile ilgili olmadığını açıkladı.

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Kartal Dellendi liderliğe yükseldi
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