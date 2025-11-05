Kartal derbide ağır hasar aldı

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları eksiklerle başladı. F.Bahçe derbisinin ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde tahriş ve sıvı artışı tespit edilen Necip Uysal idmana çıkmadı. Cerny'nin Antalya maçına yetişmesi bekleniyor. Rafa Silva ve Necip'in durumu belirsiz. Emirhan düzelse bile cezalı olduğu için maçta oynayamayacak.Bu arada annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da antrenmanda yer almadı.