Kartal gibi yüksek uçun

Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasının ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramadı.Bu noktada talebelerine uyarıda bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Üst üste kazanma alışkanlığını yakalamalıyız. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir galibiyet aldık ama bunu daha da değerli hale getirmek bizlerin elinde."Zorlu bir fikstüre giriyoruz, bu süreçten seri galibiyetler ve iyi oyunlar çıkmalıyız. Taraftarın ve camianın bize olan inancı ancak böyle artar.Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu, bizi izleyen herkese hissettirelim." Siyah-beyazlı takım, bu akşam evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Konya, A.Gücü (Türkiye Kupası) ve Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak.