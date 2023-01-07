Kartal gibi yüksek uçun

Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla bir toplantı gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, “Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu bizi izleyen herkese hissettirelim” ifadelerini kullandı
Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasının ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramadı. Son 10 karşılaşmada, 3galibiyet, 3 mağlubiyetve 4 beraberlik alarak şampiyonlukyarışında geride kaldı. Bu noktada talebelerine uyarıda bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Üst üste kazanma alışkanlığını yakalamalıyız. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir galibiyet aldık ama bunu daha da değerli hale getirmek bizlerin elinde."
GELECEK ÜÇ SINAVI DA DEPLASMANDA
Zorlu bir fikstüre giriyoruz, bu süreçten seri galibiyetler ve iyi oyunlar çıkmalıyız. Taraftarın ve camianın bize olan inancı ancak böyle artar. Sizlerdendaha fazla özveri, mücadele ve yardımlaşmabekliyorum. Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu, bizi izleyen herkese hissettirelim." Siyah-beyazlı takım, bu akşam evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Konya, A.Gücü (Türkiye Kupası) ve Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak.