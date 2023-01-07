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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Kartal gibi yüksek uçun

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal gibi yüksek uçun

Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla bir toplantı gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcı, “Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu bizi izleyen herkese hissettirelim” ifadelerini kullandı

Beşiktaş, ligin ilk 5 haftasının ardından üst üste iki maç kazanmayı başaramadı. Son 10 karşılaşmada, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında geride kaldı. Bu noktada talebelerine uyarıda bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Üst üste kazanma alışkanlığını yakalamalıyız. Geçtiğimiz hafta kıymetli bir galibiyet aldık ama bunu daha da değerli hale getirmek bizlerin elinde."

GELECEK ÜÇ SINAVI DA DEPLASMANDA
Zorlu bir fikstüre giriyoruz, bu süreçten seri galibiyetler ve iyi oyunlar çıkmalıyız. Taraftarın ve camianın bize olan inancı ancak böyle artar. Sizlerden daha fazla özveri, mücadele ve yardımlaşma bekliyorum. Sahada Beşiktaş gibi oynamalıyız. Bunu, bizi izleyen herkese hissettirelim." Siyah-beyazlı takım, bu akşam evinde Kasımpaşa'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Konya, A.Gücü (Türkiye Kupası) ve Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak.

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