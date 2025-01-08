Kartal kupada kanatlandı

HER KULVARDA GOLÜ VAR

SİVAS'TA Kartal'ı öne geçiren isim olan Rafa Silva bu sezon 8 gole ulaştı. Portekizli yıldız, ligdeki 4 golünün yanı sıra Süper Kupa'da 1, Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında birer defa fileleri havalandırdı.



KAPTAN DEVLEŞTİ

Mert Günok 4 net pozisyonda gole geçit vermedi. Kara Kartal'ın 35 yaşındaki file bekçisinin son iki maçta yaptığı kurtarış sayısı 9'a ulaştı. Beşiktaş kulübü de sosyal medya hesabından "Bu gece biraz Mert Günok konuşalım mı?" diyerek kaptana övgü yağdırdı.



'BEDELİNİ ÖDÜYORUM'

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki kaleci, "Beşiktaş'ın katıldığı her turnuvada amacı kupa kazanmak. Sadece Türkiye Kupası takımı değiliz. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bu kulüpte oynamanın bedeli her maç iyi oynamaktır. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.

