Kartal merkezi ele geçirecek

oynanan kupa maçından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta futbol can sıkıcı olduğu için keyifler kaçtı. Takımın eksiklerini gidermek öncelikli olması nedeniyle oyunculara derbi öncesi izin verilmedi.havasına girmekte zorlanan siyah-beyazlılarda iş Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe'ye kaldı. İkili, hafta boyunca her antrenman öncesi ve sonrası oyuncularla temas kurup, bire bir görüşmeler gerçekleştirerek maça motive etmeye çalıştı.bu sezon oynadıkları 3 derbiyi de kaybettikleri hatırlatılıp, "Bu bize yakışan bir tablo değil. Sezon boyunca size destek olan taraftarları bir nebze olsun mutlu etmelisiniz" diyerek mesaj iletildi.Kılıçsoy, durumu en fazla merak edilen isimdi. Sakatlığını atlattıktan sonra geçen hafta antrenmanlara başlayan genç golcü derbide sahne alacak.-beyazlılarda savunmada değişim yaşanacak. Svensson'un cezalı olması nedeniyle sağ bekte Onur Bulut forma giyecek. Sol beki ise Arthur Masuaku teslim alacak.konusunda Worrall ve Colley arasında tercihe zorlanan teknik heyetin, bugünkü karşılaşmaya Necip Uysal-Colley ikilisiyle çıkma planı yaptığı kaydedildi.forma giyip, süre bulmasına karşın skora etki edemeyen Ghezzal sahada bulunduğu süreçte Rashica'nın da yerinden olmasına sebep oldu. Bu kez Ghezzal'ın kulübeye çekilmesi, Muleka'nın 11'de başlaması bekleniyor.savunmadan topla etkili çıkışlar yaptığını düşünen teknik heyet, ön alan baskısından ziyade merkezdeki Fred ve İsmail üzerine yoğunlaşarak bağlantıyı kesmeye çalışacak., Gedson ve Muçi üçlüsüyle maça dair toplantılar yapılarak, kopuk oynamamaları, birbirlerini desteklemeleri istendi. Derbideki en kritik yerin, orta sahanın merkezi olduğu aktarıldı.de derbi öncesi futbolcuları maça motive edebilmek adına tesislere gideceği öğrenildi. İdareciler, maç için prim de açıklayacak.kadro dışı kalan futbolcular sonrası oynama şansı yakalayan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Semih Kılıçsoy, sakatlığını atlattı. 2 maç aranın ardından yeniden 11'e dönen 18 yaşındaki yetenek, 10 gol ve 1 asistle şu anda Kartal'ın en skorer oyuncusu konumunda. Forvet olarak görev yaptığı maçlarda daha etkili olan Semih, Santos döneminde daha çok kanatta oynuyordu. Topraktepe'nin, derbide talebesini santrfor olarak sahaya sürmesi bekleniyor.