Kartal resitali

Siyah-beyazlıların Benfica'dan kadrosuna kattığı Rafa Silva, geride kalan maçlarda performansıyla 6 milyon Euro maaşı hak ettiğini fazlasıyla gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada da skora katkı yapmayı başardı. Süper Kupa'da Galatasaray'a, ligde Samsunspor ve Antalyaspor'a 1'er gol atan Portekizli yıldız, dün akşam da hem ağları sarstı hem de Gedson Fernandes'e nefis bir asist yaptı. Rafa diğer iki asistini Galatasaray'a karşı ve Lugano ile İsviçre'de oynanan ilk maçta buldu.Beşıktaş'la beşinci resmi maçına çıkan Ciro Immobile, toplamda 6. golüne ulaştı. Samsunspor ve Lugona ile oynanan ilk karşılaşmayı boş geçen İtalyan yıldız, diğer üç müsabakada ikişer kez ağları sarsmayı başardı (Galatasaray, Antalyaspor, Lugano).Siyah-beyazlıların 6. dakikada Immobile ile bulduğu gol sonrası kaptan Mert Günok yedek kulübesine koşarak geçtiğimiz günlerde çapraz bağ ameliyatı geçiren ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Necip Uysal'ın formasını aldı. Takım arkadaşlarının sevindiği alana formayla giderek hep birlikte kaptan Necip'in forması tribünlere gösterildi, gol de ona armağan edildi.sonra da tezahürat yapan tribünleri gösterdi.SİYAH-BEYAZLILARIN tecrübeli stoperi Omar Colley ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Gambiyalı oyuncu birkaç gündür görüşme halinde olduğu PAOK ile anlaştı. Ardından Beşiktaş ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi noktasında yönetim ile el sıkıştı. Dünkü maçın kadrosunda yer alan ancak yedek kulübesinde bulunan Colley, Beşiktaş ile son kez maç heyecanı yaşadı. Deneyimli ismin bugün ya da yarın İstanbul'dan ayrılıp Yunanistan'a giderek yeni takımına imza atması bekleniyor.Beşiktaş taraftarı maça büyük ilgi gösterirken 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı tribünün alt bölümünü kaplayan büyüklükte Türk bayrağı açıldı. Takımlar sahaya çıkışı esnasında da UEFA'nın Avrupa Ligi müziğinin yerine İzmir Marşı çalındı.