Kartal silindir gibi

Beşıktaş'ta bu sezon çıktığı ilk dört maçı boş geçen Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu.Kamerunlu forvet bu süreçte sadece 0-0 biten Trabzon mücadelesinde ağları havalandıramadı. Toplamda 12 gole ulaşan Aboubakar, üst üste gol attığı maç sayısını ise 5 çıkardı.DİNAMİK futboluyla Beşiktaş'ın orta sahasını ayakta tutan ve takımı hücuma taşımada önemli bir rol üstlenen Gedson Fernandes, bu başarılı performansını golle süsleme konusunda ise beklentileri karşılayamamıştı. Portekizli yıldız, bu sorunu da Adana Demirspor maçının ardından dün akşam Kasımpaşa'ya attığı golle de aşmış oldu.BEŞİKTAŞ yönetiminin 2 yıllık mukavele yapmaya hazırlandığı Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde adeta ikinci baharını yaşıyor…Tosun Paşa, bu sezon ligde 15. golüne imza atarken, 4. asistini yaptı. Cenk, maçtan sonradedi.90+13'TE penaltıdan ağları havalandıran Atiba, tarihe geçti.Siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Kanadalı yıldız, toplam 334 karşılaşmada 27 gol, 37 asist üretti.KARŞILAŞMANIN son anlarında topsuz alanda yerde kalan Cenk Tosun hakeme penaltı itirazında bulundu ancak Volkan Bayarslan pozisyonu devam ettirdi. Kısa süre sonra son düdüğü çalan Bayarslan, ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Bu nedenle saha kenarına çıkan bazı futbolcular, geri çağırıldı. Takıma penaltıyı kazandıran Cenk Tosun, Beşiktaş ile uzun soluklu macerasının bitmesine sayılı günler kalan Atiba'ya jest yaparak penaltıyı onun kullanmasını istedi. 40 yaşındaki Kanadalı da 90+13'te topun başına geçip ağları buldu. Ardından yeniden son düdük çalınca galibiyetin coşkusunu taraftarlarla yaşamaya gitti ve üçlü çektirdi