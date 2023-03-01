Kartal sınırı aşmayacak

Beşiktaş, oyuncu için West Ham’la yapılan anlaşmadaki 2.2 milyon Euro’luk satın alma maddesinin yürürlüğe girmesini istemiyor. Bu nedenle futbolcu, 5 karşılaşmada ilk 11’de yer alacak, 7’sine ise kulübede başlayacak
Beşiktaş'ın West Ham United'dan 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demokratik Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça11'de çıkmasıve enaz 45 dakikaforma giymesi gerekiyor.Siyah-beyazlılar, bu maddeyiortadan kaldırmak içinİngilizlerle uzun süre görüşsede istediği sonuca ulaşamadı. 29 yaşındaki sol bekin, kalan haftalarda opsiyonu devreye girmemesi için çözüm takım içerisinden üretilecek.
ÇARE; ONUR BULUT, TAYFUR BİNGÖL VE UMUT MERAŞ
Şu ana dek 19 kez ilk 11'de görev alan Masuaku'nun, 5 maç daha 11'de başlayacağı belirtildi. Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarını BAY geçecek olan siyah-beyazlılarda kalan7 maçta ise Masuakukulübede oturacak ve teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreci eldeki imkânlar doğrultusunda yönetecek olan Şenol Güneş; OnurBulut, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş üçlüsündenen iyi verimi alacağı ismisol bekte görevlendirereksezonu bitirmeyiplanlıyor.