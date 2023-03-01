Kartal sınırı aşmayacak

Beşiktaş'ın West Ham United'dan 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demokratik Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için29 yaşındaki sol bekin, kalan haftalarda opsiyonu devreye girmemesi için çözüm takım içerisinden üretilecek.Şu ana dek 19 kez ilk 11'de görev alan Masuaku'nun, 5 maç daha 11'de başlayacağı belirtildi. Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarını BAY geçecek olanve teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreci eldeki imkânlar doğrultusunda yönetecek olan Şenol Güneş;ve