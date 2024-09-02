Kartal tam yol!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile gollerine devam ediyor. Dün akşam penaltıdan ağları sarsan tecrübeli forvet, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta toplam 7 kez fileleri havalandırdı.31 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Beşiktaş ve Lugano'ya (İstanbul'daki karşılaşma) ikişer, Sivasspor'a da 1 gol attı.Beşiktaş'ta iki döneminde sezon başına 3'er gol atan Gedson, şimdiden ağları 4 kez sarsarak Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kendini aştı.Ernest Muçi, 6 maç aradan sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Arnavut yıldız, en son 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş'ın Trabzonpor'u 3-2 yendiği Türkiye Kupası finalinde başlangıç kadrosunda yer almıştı. 62'de yerini Semih'e bırakan Muçi, sahada kaldığı süre içerisinde hiç şut çekemedi. Ayrıca kilit pas, hava topu, isabetli orta ve pas arasında istatistik üretemedi. 8 top kaybı yaparken 2 kez de rakibini kaçırdı.Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, dün Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. 90 dakika sahada kalan Nijerya asıllı Alman futbolcu, "Öncelikle bana gösterilen ilgi nedeniyle yönetime ve camiaya teşekkür ederim. Takım olarak Sivasspor karşısında çok iyi mücadele ettik. Ben de kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bu atmosferde oynamak çok heyecan vericiydi. Şu an için her şey harika gidiyor" diye konuştu.Beşiktaş'ta Svennson, 3 puan aldıkları için mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Zorlandığımız anlar oldu. Rakibimiz çok defansif oynadı. Buna başka maçlarda da şahit olacağız, çözüm bulmalıyız. Gelişmek zorundayız ama en önemlisi 3 puandı. Bronckhorst çok iyi teknik direktör. Bek olarak tecrübesi var. Bizi de çok iyi kullanıyor. Hocamız, bekleri kullanmasını çok iyi biliyor."