Kartal UEFA’nın kapısını çaldı!

Siyah-beyazlı kulüp, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarında rakiplere 3'er puan verilmesiyle ilgili TFF'nin almış olduğu karara tepkisini ileri boyuta taşıdı. İki ekibin tüm karşılaşmalarınıngeçersiz sayılmasınıtalep eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, SABAHSpor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Ligden çekilen takımlarlailgili olarak UEFA'ya görüşsorduk. Bunun ışığında gereğininyapılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlılar şimdi UEFA'dan gelecek yanıta kilitlendi. Eğer Beşiktaş'ın beklentilerini karşılayacak bir görüş gelirse, siyah-beyazlılar ligin tesciledilmemesi konusunda başvuruyapacak.
ŞENOL GÜNEŞ PFDK'LIK OLDU TÜRKİYE Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor maçının ardından "Bu lig mantık, hukuk dışı" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sevk edilen isimler arasındaydı. Tecrübeli hocanın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği açıklandı.