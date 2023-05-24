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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Kartal UEFA’nın kapısını çaldı!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal UEFA’nın kapısını çaldı!
Siyah-beyazlı kulüp, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarında rakiplere 3'er puan verilmesiyle ilgili TFF'nin almış olduğu karara tepkisini ileri boyuta taşıdı. İki ekibin tüm karşılaşmalarının geçersiz sayılmasını talep eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, SABAH Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Ligden çekilen takımlarla ilgili olarak UEFA'ya görüş sorduk. Bunun ışığında gereğinin yapılmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlılar şimdi UEFA'dan gelecek yanıta kilitlendi. Eğer Beşiktaş'ın beklentilerini karşılayacak bir görüş gelirse, siyah-beyazlılar ligin tescil edilmemesi konusunda başvuru yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ PFDK'LIK OLDU
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor maçının ardından "Bu lig mantık, hukuk dışı" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sevk edilen isimler arasındaydı. Tecrübeli hocanın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği açıklandı.

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Kartal UEFA’nın kapısını çaldı!
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