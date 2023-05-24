Kartal UEFA’nın kapısını çaldı!

Siyah-beyazlı kulüp, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un tüm maçlarında rakiplere 3'er puan verilmesiyle ilgili TFF'nin almış olduğu karara tepkisini ileri boyuta taşıdı.Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ,'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ,ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlılar şimdi UEFA'dan gelecek yanıta kilitlendi. Eğer Beşiktaş'ın beklentilerini karşılayacak bir görüş gelirse,Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor maçının ardındandiyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sevk edilen isimler arasındaydı. Tecrübeli hocanın,nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği açıklandı.