Kartal’a kötü haber

Devre arasında yaptığı Al-Musrati ve Ernest Muçi transferleriyle gelecek sezonun kadrosunu kurmaya erkenden başlayan Beşiktaş, son dönemde Avrupa futboluna damga vuran isimlerden Angel Di Maria'yı da gözüne kestirmişti. 36 yaşındaki kanat oyuncusuyla hem hücum hattını güçlendirmek hem de liderlik yapabilecek bir ismi takıma kazandırmayı hedefleyen yönetim, son gelişmelerle adeta yıkıldı. Di Maria'nın ülkesine dönme hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Portekiz gazetesi Record, ailesinin güvenliğini öne sürerek Rosario'da forma giymeye sıcak bakmayan Arjantinli yıldızın, ülkesindeki yetkili makamlardan aldığı güvence sonrasında kararını değiştirdiğini sayfalarına taşıdı. Kariyerinin son perdesinde Avrupa'da çıkış yaptığı Benfica'ya dönen Di Maria, 48 maçta 17 gol atıp, 13 asist yaptı. Portekiz ekibinin 1 yıl daha kalmasını istediği tecrübeli isim, Rosario Central'de futbola başladı ve 19 yaşında Benfica'ya transfer oldu. Daha sonra Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formalarını giydi.