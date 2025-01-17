Kartal’a Viking hoca!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı göreve geldikten sonra ilk iş olarak teknik direktör konusuna yoğunlaşmıştı. Siyah-beyazlılar sonunda aradığı ismi buldu ve yaptığı görüşmeler neticesinde Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Norveçli teknik adam ile dün yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. 1.5 yıllık sözleşme teklifi sunulan deneyimli hoca Kartal'a 'evet' dedi. Akşam saatlerinde hazırlanan sözleşme kendisine gönderildi ve iş ıslak imzaya kaldı. En son Manchester United'ı çalıştıran ve Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncularından olan Ole Gunnar Solskjaer için tüm planlamalar da yapıldı. 51 yaşındaki çalıştırıcı bugün İstanbul'a gelecek. Başkan Serdal Adalı ile tanışacak olan Solskjaer ardından mesaiye başlayacak.



SAMSUN MAÇINDA TRİBÜNDE

YARIN Samsunspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak Süper Lig karşılaşmasını da tribünden takip edecek olan Solskjaer ilk antrenmanına bu maçtan sonra çıkacak. Solskjaer'in, beraberinde kendi ekibiyle Beşiktaş'a geleceği ve 5 ya da 6 kişilik teknik ekip kadrosuyla ilk etapta göreve başlayacağı aktarıldı



KİMDİR?

Teknik adamlık kariyerine Manchester United'ın rezerv takımında başladıktan sonra ilk A Takım deneyimini ülkesinde Molde ile yaşadı. Ardından Cardiff ve bir kez daha Molde'de çalıştıktan sonra Manchester United'da görev aldı. 19 Aralık 2018 tarihinde İngiliz ekibiyle başlayan serüveni 21 Kasım 2021'e kadar devam etti. Sonrasında takım çalıştırmayan Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev alıyordu.