Kartal’da devrim!

Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmedi. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, Konferans Ligi'nde hüsran yaşayan siyahbeyazlılarda tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanarak yeni sezona umutla başlamak.Aybaba, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı sayısından dolayı şişkinliği azaltıp, takviye yapabilmenin yollarını arıyor.Nottingham Forest'tan 4.5 milyon Euro satın alma şartıyla kiralanan deneyimli stoper, sadece Kayseri maçında oynadı. Necip'in gerisinde kalan2026 Haziran'a kadar kontratı bulunan Ganalı futbolcunun gösterdiği performans ağır eleştiriler aldı. Teklif gelmesi durumundadenilmeyecek.Tecrübeli stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Gelecek sezon da kadroda olması planlanıyor.30 yaşındaki sol bek, bu sezon 4 kez sakatlanırken 15 maç kaçırdı. Tatmin edici teklifler gelirse değerlendirilecek.Ara transfer döneminde bonservissiz kadroya katıldı.Çapraz bağ ameliyatı olan Amir'in takıma dönmesi öncelikli konu.İngiliz futbolcuyla yola devam etmeyi planlamayan yönetim, yazın yolları ayırmak istiyor. 1 yıl daha kontratı bulunan Chamberlain 2.5 milyon Euro kazanıyor.Portekizli futbolcunun etrafındaki iyi oyuncularla yeniden yükselişe geçeceği ve12 milyon Euro'ya Braga'dan alınan Al-Musrati, en güvenilen isimler arasında yer alıyor.Arnavut oyuncu, Kartal'ın en büyük umutlarından. Takımın yıldızı olacağına inanılıyor.Tecrübesine güvenildi ancak hayal kırıklığı yaşattı.fakat yeni sezonda kesinlikle düşünülmüyor.Kosovalı oyuncu, yeni sezonda takımın kemik kadrosunun başlıca isimlerinden olmaya devam edecek.Sözleşmesi bitiyor, opsiyon kullanılmayacak.Mayıs ayında liglerin bitmesiyle birlikte Beşiktaş kariyeri sona erecek.Aralıkta başlayan tartışmalı konuların ortasında kalanYeni sezonda gönderilmesi ve yerine takviye yapılması planlanıyor.Demokratik Kongolu oyuncu bir türlü beklentileri karşılayamadı.Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan sağ bekin 3 milyon Euro'luk opsiyonunun Fransız kulübünce kullanılması bekleniyor.Kamerunlu oyuncunun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonu,Gelecek sezon da kiralık ya da bonservisiyle gönderilecek.Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanan 25 yaşındaki stoperin gelecek sezon planlarda çok fazla yeri bulunmuyor.'Geleceğin yıldızı' diye alındı ancak hiçbir zaman potansiyelini gösteremedi.Akademiden A Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper,Gaziantep ile pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklara bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı takımda yeni transferBeşiktaş, çalışmalarına bugün 11.30'da devam edecek.