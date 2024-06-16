Kartal’da gençlik ateşi

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Van Bronckhorts, yönetim kurulu danışmanlığına da Friedel'in getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.Beşiktaş, 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirmesinin ardından umutlandı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Hummels'e en ciddi tekliflerden birini siyahbeyazlıların yaptığı ve başkan Hasan Arat'ın kendisiyle görüştüğü belirtildi. Ayrıca oyuncuya yakın isimler de devreye sokuldu.Tandemi iki tecrübeli isimden oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer transferlerde ise hazır ve gelecekte kulübe bonservis geliri kazandırabilecek özelliklere sahip genç futbolculara öncelik verecek. Bu kapsamda listeye dahil edilen oyunculardan birisi de. Bu sezon Bodo/Glimt forması altında Beşiktaş'a karşı iki maça çıkan ve 1 gol, 1 de asist yapan başarılı futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.