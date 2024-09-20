Kartal’da kanat operasyonu!

Süper Lig'deki ilk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik skorla yaşayan Beşiktaş, pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek yeni bir galibiyet sergisinin başlangıcını yapmayı hedeflerken, teknik direktör Giovanni van Bronckhrost da kafasındaki kadroyu büyük ölçüde şekillendirdi.Milli arada sakatlık nedeniyle antrenmanları kaçıran 19 yaşındaki futbolcu, fiziksel açıdan hazır olmadığı için Trabzonspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu. 67. dakikada Milot Rashica'nın yerine giren ve iyi bir performans sergileyen Semih, bunun karşılığını başlangıç kadrosunda sahaya çıkarak alacak.Rashica'nın, istikrarsız görüntüsü ve son müsabakadaki etkisiz futbolu nedeniyle yedek soyunması bekleniyor., orta sahada rekabet tavan yapmış durumda. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın üst düzey performansına Al Musrati istikrarlı şekilde eşlik edemezken bu sezon yedek kulübesinde kalanOrta sahada dört oyuncu arasında yaşanan mücadele teknik ekibi sevindirirken futbolcular arasındaki rekabetin antrenman verimliliğini de ciddi bir şekilde artırdığı kaydedildi.