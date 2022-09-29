Kartal’da Kevin N’Koudou şoku!

Milli takımdan sakat dönen ve 2-3 hafta oynayamayacak Kamerunlu oyuncunun yerine derbide Redmond düşünülüyor
Derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael'in planlarını sarsacak şok bir haberle sarsıldı. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilmeve ödem tespit edildiği açıklandı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun2-3 hafta sahalardan uzak kalacağıbelirtildi. N'Koudou'nun yerine Fenerbahçe maçında sol el tarak kemiğindeki kırık iyileşen ve dün idmana çıkan Redmond'u oynatmayı planlayan teknik heyetin, duruma göre Cenk Tosun'u da bu bölge için düşündüğü bildirildi. Tedavi sürecini tamamlayanGhezzal da çalışmaya katıldı. Cezayirli yıldızın, maçta yedek soyunması bekleniyor.
TAKTİKPLANHAZIR
F.Bahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta taktik hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat ağır tempoda gerçekleşirken pas çalışmasının ardından Fenerbahçe taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.
JOSEF:ŞAMPİYONOLACAĞIZ
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, derbide gol atması halinde rakibe saygısızlık yapmadan sevineceğini söyledi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarını belirten Sambacı, "F.Bahçe'ye büyük saygı duyuyorum" dedi.