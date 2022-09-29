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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Kartal’da Kevin N’Koudou şoku!

Kartal’da Kevin N’Koudou şoku!

Milli takımdan sakat dönen ve 2-3 hafta oynayamayacak Kamerunlu oyuncunun yerine derbide Redmond düşünülüyor

Derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael'in planlarını sarsacak şok bir haberle sarsıldı. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. N'Koudou'nun yerine Fenerbahçe maçında sol el tarak kemiğindeki kırık iyileşen ve dün idmana çıkan Redmond'u oynatmayı planlayan teknik heyetin, duruma göre Cenk Tosun'u da bu bölge için düşündüğü bildirildi. Tedavi sürecini tamamlayan Ghezzal da çalışmaya katıldı. Cezayirli yıldızın, maçta yedek soyunması bekleniyor.

TAKTİK PLAN HAZIR
F.Bahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta taktik hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat ağır tempoda gerçekleşirken pas çalışmasının ardından Fenerbahçe taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.

JOSEF: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, derbide gol atması halinde rakibe saygısızlık yapmadan sevineceğini söyledi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarını belirten Sambacı, "F.Bahçe'ye büyük saygı duyuyorum" dedi.

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Kartal’da Kevin N’Koudou şoku!
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