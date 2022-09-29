Kartal’da Kevin N’Koudou şoku!

Derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael'in planlarını sarsacak şok bir haberle sarsıldı. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou'nuntespit edildiği açıklandı.N'Koudou'nun yerine Fenerbahçe maçında sol el tarak kemiğindeki kırık iyileşen ve dün idmana çıkan Redmond'u oynatmayı planlayan teknik heyetin, duruma göre Cenk Tosun'u da bu bölge için düşündüğü bildirildi.Cezayirli yıldızın, maçta yedek soyunması bekleniyor.F.Bahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta taktik hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Dün Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat ağır tempoda gerçekleşirken pas çalışmasının ardından Fenerbahçe taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, derbide gol atması halinde rakibe saygısızlık yapmadan sevineceğini söyledi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarını belirten Sambacı, "F.Bahçe'ye büyük saygı duyuyorum" dedi.