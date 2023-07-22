Kartal’dan çifte bomba

Transferde atağa kalkan Beşiktaş, dün iki ismi birden renklerine bağladı. Siyahbeyazlılar. sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Daniel Amartey'i resmen kadrosuna kattı.28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro ücret ödeneceği öğrenildi. Hem sağ ham de sol stoperde forma giyebilen Amartey'i, teknik direktör Şenol Güneş özellikle istemiştiKamerunlu futbolcu için Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.