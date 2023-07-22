Kartal’dan çifte bomba

Siyah-beyazlılar, Ganalı stoper Amartey’le 2+1 yıllık, Kamerunlu önlibero Onana ile ise 4 yıllık sözleşme yaptı
Transferde atağa kalkan Beşiktaş, dün iki ismi birden renklerine bağladı. Siyahbeyazlılar. sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Daniel Amartey'i resmen kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar,bonservisi elinde olan Ganalı stoperile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.7 milyon Euro ücret ödeneceği öğrenildi. Hem sağ ham de sol stoperde forma giyebilen Amartey'i, teknik direktör Şenol Güneş özellikle istemişti. Önceki günİstanbul'a gelen Jean Onana da resmenKartal oldu. 23 yaşındaki orta sahaoyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kamerunlu futbolcu için Lens'e 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.