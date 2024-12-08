Kartal’dan F.Bahçe’ye ağır darbe!

Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi kaybeden Beşiktaş, bu sezon da Cimbom'a deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğmişti. Dün akşam sarı-lacivertlileri mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 5 maç aradan sonra bir derbiden galibiyetle ayrılmış oldu. Ayrıca, Fenerbahçe'yi sahasında 4 maç sonra yendi. İki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan bu karşılaşmalarda Kartal 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri sonucu "Muazzam bir galibiyet. Umarım bizim için dönüm noktası olur" sözleriyle değerlendirdi. İngiliz yıldız, "Serdar Hoca'ya bana fırsat verdiği için müteşekkirim. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Profesyonel bir şekilde çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Chamberlain, bundan önceki son golünü 363 gün önce Fenerbahçe'ye 3-1 kaybedilen derbide penaltıdan kaydetmişti.Alex Oxlade Chamberlain maçın ardından soyunma odasına giderken kendisine yöneltilen "Golü sen mi attın, yoksa Immobile mi?" sorusuna "Ciro topa dokunmadı" cevabını verdi. Chamberlain'in sözleri hatırlatılan İtalyan yıldız ise röportaj verdiği sırada pozisyonu izleyip "Dokunmuşum" ifadesini kullandı.Maçın ilk yarısında topu çizgiden çıkararak kritik bir hamleye imza atan Emirhan Topçu, taraftarlarla barış maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Topçu, "Serdar Hoca, 'Savaşın, savaştıktan sonra her şey olur' dedi. Dediği de oldu. Çok iyi mücadele ettik ve oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çizginden çıkardığım o pozisyon zordu ve önemliydi. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Sadece ağrım var, ciddi bir şey yok" ifadelerini kullandı.