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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Kartal’dan şok çağrı: Hakemi değiştirin

Kartal’dan şok çağrı: Hakemi değiştirin

Siyah-beyazlılar, derbiye atanan Ali Şansalan için MHK’ye seslendi

Beşıktaş Kulübü, tartışmalara neden olan derbi hakemi Ali Şansalan ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Şansalan'ı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin istediği yönündeki haberleri yalanlayan siyah-beyazlılar, şu ifadeleri kullandı: "Kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, Şansalan'ı baskı altına almaya çalışıyor. Şansalan'ın spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Beşiktaş olarak; sistematik şekilde yıpratılan Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz. Rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bulacağını düşünmekteyiz... Sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri "Ligi bitirtmeyiz" algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Şimdi de "Belgeleri açıklarız" tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonu bırakın, buyurun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın."

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Kartal’dan şok çağrı: Hakemi değiştirin
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