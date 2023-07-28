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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Kartal’dan tura pençe

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’dan tura pençe

İlk yarıda Onur ve Muleka ile skor üstünlüğünü yakalayan siyahbeyazlı ekip, çok sayıda fırsattan da yararlanamadı. Defansın hatasında Kaina’nın ağlara giden vuruşu soğuk duş etkisi yaptı

Yenilenen değil, geçen sezondan devam eden kadrosuyla Tirana karşısına çıkan Beşiktaş, tempolu ve topa hakim bir şekilde maça başladı. Rakibi sahasına kapatan siyah-beyazlılar, kilidi Onur Bulut ile açtı. Kağıt üstünde zayıf olan Tirana ilk devrede Beşiktaş'a diş gösteremedi. Son dakikalara doğru Muleka, şık golüyle farkı artırdı. İkinci yarı ise tempoyu düşüren Kartal'a karşılık vermeye çalışan misafir takım, geçişleri daha rahat yaptı. Son bölüme girilirken kontratakla pozisyon bulan ve ağları sarsan Tirana, farkı bire indirdi. Kalan bölümde farkı açmak ve sürpriz yaşamamak isteyen Beşiktaş'ta sahneye genç Semih Kılıçsoy çıktı. Şenol Güneş'in üzerine titrediği 17 yaşındaki forvet, Selmani'yi kapattığı köşeden avlayıp skoru tayin etmiş oldu.

300. GOL ONUR'DAN
Siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandıran Onur Bulut, aynı zamanda Kara Kartal'ın Avrupa Kupaları'ndaki 300. golüne imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın hedefi her kulvarda şampiyonluktur. Ona göre çalışıp hedefimize ulaşacağız" dedi.



RÖVANŞTA TEK FARKLI YENİLGİ YETERLİ OLACAK
BEŞIKTAŞ ile Tirana arasındaki rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, tek farklı yenilse bile yoluna devam edecek ve üçüncü ön eleme turunda Zeljeznicar-Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MULEKA TAM GAZ
Geçen sezon Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Jackson Muleka, yurt dışı hazırlık kampındaki başarılı performansını yeni sezonun ilk resmi müsabakasında da devam ettirdi. Özel maçlarda Augsburg'a 1, Mezokövest-Zsory'a da 2 gol atan Demokratik Kongolu forvet, dün gece de takımının ikinci golünü bulan isim oldu.

GENÇ SEMİH TARİHE GEÇTİ
Tirana'ya karşı fileleri havalandıran Semih Kılıçsoy, büyük bir başarıya da imzasını koydu. Semih, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu (17 yaş 346 gün). Karşılaşmanın ardından da siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcuyu bağrına bastı. Semih de tribünlere gidip üçlü çektirdi.

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Kartal’dan tura pençe
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