Kartal’dan tura pençe

değil, geçen sezondan devam eden kadrosuyla Tirana karşısına çıkan Beşiktaş, tempolu ve topa hakim bir şekilde maça başladı.Kağıt üstünde zayıf olan Tirana ilk devrede Beşiktaş'a diş gösteremedi. Son dakikalara doğru Muleka, şık golüyle farkı artırdı.Son bölüme girilirken kontratakla pozisyon bulan ve ağları sarsan Tirana, farkı bire indirdi. Kalan bölümde farkı açmak ve sürpriz yaşamamak isteyen Beşiktaş'ta sahneye genç Semih Kılıçsoy çıktı. Şenol Güneş'in üzerine titrediği 17 yaşındaki forvet, Selmani'yi kapattığı köşeden avlayıp skoru tayin etmiş oldu.Siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandıran Onur Bulut, aynı zamanda Kara Kartal'ın Avrupa Kupaları'ndaki 300. golüne imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın hedefi her kulvarda şampiyonluktur. Ona göre çalışıp hedefimize ulaşacağız" dedi.BEŞIKTAŞ ile Tirana arasındaki rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, tek farklı yenilse bile yoluna devam edecek ve üçüncü ön eleme turunda Zeljeznicar-Neftçi Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Geçen sezon Beşiktaş'taki geleceği tartışılan Jackson Muleka, yurt dışı hazırlık kampındaki başarılı performansını yeni sezonun ilk resmi müsabakasında da devam ettirdi. Özel maçlarda Augsburg'a 1, Mezokövest-Zsory'a da 2 gol atan Demokratik Kongolu forvet, dün gece de takımının ikinci golünü bulan isim oldu.Tirana'ya karşı fileleri havalandıran Semih Kılıçsoy, büyük bir başarıya da imzasını koydu. Semih, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu (17 yaş 346 gün). Karşılaşmanın ardından da siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcuyu bağrına bastı. Semih de tribünlere gidip üçlü çektirdi.