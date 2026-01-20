Kartal’ı Toure uçurdu

'OYNADIĞIM YERİN BİR ÖNEMİ YOK'

Beşiktaş ile ligdeki 5. golünü atan El Bilal Toure, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi. Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz. Oynadığım yerin önemi yok. Kanatta, ileride veya ilerideki arkadaşımızın arkasında da oynayabilirim. Bölge değil, verilen görevi yerine getirmek benim için önemli.''



UDUOKHAI CEZALI

Beşiktaş'ta stoper Felix Uduokhai, karşılaşmanın 51. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kartal, ligde gelecek hafta Eyüpspor ile karşılaşacak. Uduokhai, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek



KAPTAN'DAN NEFİS ASİST!

GOLDE asisti yapan isim olan Orkun Kökçü, "Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı" dedi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI!

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenenin çok altında oldu. İstanbul'daki soğuk ve karlı hava, seyirci sayısını etkiledi. Karşılaşmayı yaklaşık 13 bin kişi izledi.

AHMET VE ALİ PAĞDA İLK KEZ!

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ahmet Sami Bircan (Santrfor-18) ve Ali Pağda (Sol kanat-17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girdi. Altyapıdan yetişen iki oyuncu da mücadeleye yedek başladı.

'SERİYE DEVAM EDECEĞİZ'

KARŞILAŞMA sonrası konuşan Kartal Kayra Yılmaz şunları söyledi: "Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz. Sağlık ekibine de beni yetiştirdikleri için teşekkür ederim."