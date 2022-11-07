Kartal’ı Valerien yaktı!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş,açıklamasını yaparken siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku'yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş'ı sakatlığa kurban verdi. Yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien İsmael dönemine çevirdi. Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü.Oyuncular ise bu dusözleriyle dile getirmişti. Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın İsmael yönetiminde çıktığı maçlarda ilk 60 dakikadan sonra klasikleşen düşüşüne çözüm arasa da takımın toparlanmasının Dünya Kupası için verilecek aradan önce mümkün olmadığı açık bir şekilde görülüyor.Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisinin ardından sezon başından bu yana sakatlanan oyuncu sayısı da 14'e yükseldi.Romain Saiss: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı).N'Koudou: Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı).Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı).Weghorst: Kasık sakatlığı.Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı).Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 maç kaçırdı).Josef de Souza: Diz menisküsü (5 maç kaçırdı).Atiba: Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı).Salih Uçan: Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)Dele Alli: Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı).Nathan Redmond: Elinde kırık.Rosier: Ayak bileğinde şiş.Umut Meraş: Adale ağrısıArthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.