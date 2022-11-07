Kartal’ı Valerien yaktı!

Siyah-beyazlılarda sezon başından bu yana 14 oyuncu sakatlık yaşarken takımın fiziksel açıdan yetersiz kaldığı 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bir kez daha görüldü. Şenol Güneş ise sorunu çözmek için kolları sıvadı
Galatasaray mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, "Takımdafiziksel açıdan genel birsorun var" açıklamasını yaparken siyah-beyazlı takım, maç öncesi Arthur Masuaku'yu, sahada ise Valentin Rosier ve Umut Meraş'ı sakatlığa kurban verdi. Yaşanan bu olumsuzluk, gözleri Valerien İsmael dönemine çevirdi. Fransız hoca, özellikle yaz kampında takıma aşırı yükleme yapmış, idmanlardaki yüksek tempo lig devam ederken de sürmüştü.
DÜNYA KUPASI ARASI BEKLENİYOR
Oyuncular ise bu durumu,"Bizböyle birkampdahaönceyaşamadık.Hocapestilimizi çıkarıyor" sözleriyle dile getirmişti. Ancak yapılan bu yüklemeler takıma olumlu değil olumsuz yansıdı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın İsmael yönetiminde çıktığı maçlarda ilk 60 dakikadan sonra klasikleşen düşüşüne çözüm arasa da takımın toparlanmasının Dünya Kupası için verilecek aradan önce mümkün olmadığı açık bir şekilde görülüyor.
EN ÇOK ADALE SAKATLIĞI YAŞANDI
Siyah-beyazlılarda, Galatasaray derbisinin ardından sezon başından bu yana sakatlanan oyuncu sayısı da 14'e yükseldi. Futbolculararasında en çok adale sakatlığıgörülmesi, Kartal'ınfiziksel açıdan yetersizliğinive yorgunluğunu açık bir şekildegözler önüne seriyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SAKATLIK RAPORU
Romain Saiss: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı).
N'Koudou: Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı).
Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı).
Weghorst: Kasık sakatlığı.
Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı).
Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 maç kaçırdı).
Josef de Souza: Diz menisküsü (5 maç kaçırdı).
Atiba: Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı).
Salih Uçan: Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)
Dele Alli: Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı).
Nathan Redmond: Elinde kırık.
Rosier: Ayak bileğinde şiş.
Umut Meraş: Adale ağrısı
Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.