Kartal’ı vurdular

MEDİPOLBaşakşehir, Beşiktaş karşısındaki kötü gidişatına noktayı koydu. Düne kadar siyah-beyazlılara konuk olduğu son 10 maçta 7 beraberlik ve 3 yenilgi ile galibiyet yüzü göremeyen Bozbaykuşlar, dün bu istatistiğini bitirdi. Rakibini en son Ağustos 2010'da 2-0 yenen Başakşehir, 12 yıl sonra galip geldi.BEŞİKTAŞ'INkalesinde gördüğü golde topu ilk kaybeden Necip Uysal oldu. Deneyimli oyuncunun orta sahada yaptığı hatanın devamında gol olurken Necip de yıkıldı. Teknik direktör Valerien Ismael, golden 4 dakika sonra hemen Necip'i oyundan aldı. Bu karar sonrasında bir grup taraftar oyuncuyu ıslıklarken sonrasında ise tribünlerin tamamı kaptanlarına alkışlarla sahip çıktı.Her iki teknik adam da maç boyu kenarda bir an duramazken kartlar da havada uçuştu. Önce Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sarı kart görürken maçın 88. dakikasında ise Valerien İsmael sarı kart gördü. İtirazlarına kart sonrası devam eden Fransız çalıştırıcı, hakem Halil Umut Meler'i alkışlayınca kırmızı kartla tribüne gönderildi.Beşiktaş, Başakşehir kalesine 6'sı ceza sahası dışından olmak üzere dün akşam tam 21 şut gönderdi. Ancak bunların sadece 2'sinde isabet bulabildi. Başakşehir'in ise çerçeveyi tutan tek şutu gol oldu.