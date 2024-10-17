Kartal’ın Can’ı sıkkın!

Bu sezon yıldız oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte performansı yükselen Milot Rashica'nın milli takımında sakatlanması Beşiktaş'ta moralleri bozdu. Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 15. dakikasında sağ üst adalesinden yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun durumu tedirginlik yarattı.Rashica'nın Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.Ancak 23 yaşındakifutbolcu şu ana dek SüperLig'de hiç forma şansı bulamadı.Teknik direktör VanBronckhorst'un planlarındayer almayan genç oyuncunun,pazar günkü Konyaspor karşılaşmasındadaKaragümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne giremedi.Can, Karagümrük'te geçen sezon 35 maçta 5 gol-4 asistle kendini göstermiş ve takımının kilit isimleri arasına girmişti.