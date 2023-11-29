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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Kartal’ın çilesi bitmiyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın çilesi bitmiyor
Son dönemde yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş'ın üzerine kâbus gibi çöktü… UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış olsa da yarınki Club Brugge karşılaşmasını kazanmak isteyen siyah-beyazlılara, Valentin Rosier ile Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada; Samsunspor maçı sonrası Fransız sağ bek Rosier'in MR'ının çekildiği ve oyuncunun sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığı duyuruldu. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden D.Kongolu sol bek Masuaku'nun da bu bölgesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı belirtildi. Yarın forma giyemeyecek olan iki oyuncunun, Süper Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında da ter dökemeyeceği bildirildi.

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Rosier ve Masuaku'nun, 9 Aralık'taki F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan diğer isimler şu şekilde: Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Milot Rashica, Jean Onana, Eric Bailly.

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Kartal’ın çilesi bitmiyor
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