Kartal’ın çilesi bitmiyor

Son dönemde yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş'ın üzerine kâbus gibi çöktü… UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış olsa da yarınki Club Brugge karşılaşmasını kazanmak isteyen siyah-beyazlılara, Valentin Rosier ile Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada; Samsunspor maçı sonrası Fransız sağ bek Rosier'in MR'ının çekildiği ve oyuncununAynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden D.Kongolu sol bek Masuaku'nun da bu bölgesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı belirtildi. Yarın forma giyemeyecek olan iki oyuncunun, Süper Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında da ter dökemeyeceği bildirildi.Rosier ve Masuaku'nun, 9 Aralık'taki F.Bahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Milot Rashica, Jean Onana, Eric Bailly.