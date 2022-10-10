Kartal’ın defansı çöktü

Giresun'u yenip, kötü gidişinediyen Beşiktaş'ın şanssızlık yakasını bırakmıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal ve N'Koudou'nun iyileşmesine sevinemeden Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla yıkıldı. Giresunspor maçında adale sorunu yaşayan iki futbolcu da haftaya Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.ise Hatayspor maçında da forma giyme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.Siyah-beyazlı camiada özellikle Saiss'in yokluğunda defansın nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, teknik direktör Valerien İsmael, çözüm arayışlarına başladı.İsmael'in, Welinton ya da Necip Uysal'ı sağ stoper oynatması, Tayyip Talha Sanuç'u da sol stopere çekmesi bekleniyor.Romain Saiss bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 maçta da ilk 11'de yer alırken sakatlandığı Giresunspor karşılaşması hariç hepsinde 90 dakika sahada kaldı.