Kartal’ın defansı çöktü

Trabzonspor maçı öncesi Saiss ve Emrecan’ın sakatlanması teknik heyeti zor durumda bıraktı. İki savunmacı da kritik karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak. Çözüm arayışında olan teknik adam İsmael’in, Tayyip Talha Sanuç’u sol stopere çekip, sağ ise da Necip Uysal ya da Welinton’u sahaya sürmesi bekleniyor
Giresun'u yenip, kötü gidişine "Dur" diyen Beşiktaş'ın şanssızlık yakasını bırakmıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal ve N'Koudou'nun iyileşmesine sevinemeden Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıklarıyla yıkıldı. Giresunspor maçında adale sorunu yaşayan iki futbolcu da haftaya Vodafone Park'ta Trabzonspor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Sol adalesindegerilme ve ödem tespitedilen Saiss'in sahalaradönüşünün 2 haftayıbulacağı, sağ uyluk arkaadalesinde gerilme vekanama bulunan 21yaşındaki Emrecan'ın ise Hatayspor maçında da forma giyme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.
MONTERO KADROYA DAHİ GİREMEDİ
Siyah-beyazlı camiada özellikle Saiss'in yokluğunda defansın nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, teknik direktör Valerien İsmael, çözüm arayışlarına başladı. Memnun olmadığıFrancisco Montero'yuGiresunspor maçınınkadrosunadahi almayan İsmael'in, Welinton ya da Necip Uysal'ı sağ stoper oynatması, Tayyip Talha Sanuç'u da sol stopere çekmesi bekleniyor.
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Romain Saiss bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 maçta da ilk 11'de yer alırken sakatlandığı Giresunspor karşılaşması hariç hepsinde 90 dakika sahada kaldı.