Kartal’ın gücügücü yerine geldi!

enk Tosun, bu sezon Beşiktaş'a Türkiye Kupası'nda büyük katkı verdi. 5. turda 4-0'lık Eyüpspor maçında 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, son 16 turunda Antalyaspor'a karşı 2-1 kazanılan müsabakada 1 asist yapmıştı. Dün de ağları sarsarak klasını konuşturdu.skora etki etmeyi başardı.Beşiktaş'ta Salih Uçan'a, maç öncesi Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlıların 400. golünü (Eyüpspor maçında) attığı için plaket verildi.fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 31. mücadelesinde 4. golünü kaydeden Salih, devre arasında tedbir amaçlı oyundan alındı.OGÜN ŞAHİNOĞLUGedson Fernandes'in köşe vuruşunda yaptığı ortada topa iyi yükselen ve kafayla golünü atan Cenk Tosun, kendisine asist yapan arkadaşının hakkını teslim etti. Gedson'u yanına çağıran Cenk, Portekizli oyuncunun kramponlarını parlattı.TURUN mimarlarından Cenk Tosun, müsabakanın ardından şöyle konuştu: "Derbiden önce bu maçı kazanmak önemliydi. Sezon başından beri kupayı almayı hedefliyorduk. En büyük hedefimiz bu.Ben yine yapacaklarını düşünüyorum."BEŞIKTAŞ, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. En son ligde Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, ardından Türkiye Kupası (Antalyaspor, Konyaspor) ve Süper Lig'de (Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor) çıktığı 6 karşılaşmada da yenilmedi. Sadece Kayseri ile berabere kaldı.BEŞİKTAŞ'IN ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla çıktığı 4. maçında üçüncü kez farklı bölgede oynadı. İlk mücadelesi olan Kayserispor deplasmanında sağ kanatta başlatılan Arnavut oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor ile ligde oynanan müsabakalarda 10 numarada sahaya sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu dün ise sol kanatta değerlendirildi