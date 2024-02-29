Kartal’ın gücügücü yerine geldi!

TOSUN PAŞA TUTULMUYOR
C
enk Tosun, bu sezon Beşiktaş'a Türkiye Kupası'nda büyük katkı verdi. 5. turda 4-0'lık Eyüpspor maçında 2 gol atan 32 yaşındaki forvet, son 16 turunda Antalyaspor'a karşı 2-1 kazanılan müsabakada 1 asist yapmıştı. Dün de ağları sarsarak klasını konuşturdu. Cenk ayrıca Kartal'ın 2'si kupa, 3'ü lig olmak üzere son 5 maçının 4'ünde toplam 2 gol-3 asistle
skora etki etmeyi başardı.
PLAKETI ALDI KARŞILIĞINI VERDİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan'a, maç öncesi Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlıların 400. golünü (Eyüpspor maçında) attığı için plaket verildi. Sakatlığı sebebiyle 5 karşılaşmanın ardından ilk 11'de kendine yer bulan 30 yaşındaki orta saha,
fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 31. mücadelesinde 4. golünü kaydeden Salih, devre arasında tedbir amaçlı oyundan alındı.
OGÜN ŞAHİNOĞLU
CENK'TEN GEDSON'A JEST
Gedson Fernandes'in köşe vuruşunda yaptığı ortada topa iyi yükselen ve kafayla golünü atan Cenk Tosun, kendisine asist yapan arkadaşının hakkını teslim etti. Gedson'u yanına çağıran Cenk, Portekizli oyuncunun kramponlarını parlattı.
'TARAFTARLAR GEREKENİ YAPAR'
TURUN mimarlarından Cenk Tosun, müsabakanın ardından şöyle konuştu: "Derbiden önce bu maçı kazanmak önemliydi. Sezon başından beri kupayı almayı hedefliyorduk. En büyük hedefimiz bu. Hafta sonu derbi var. Beşiktaş taraftarı zaten derbilerde gerekeni yapıyor. Bizi 90 dakika destekliyorlar.
Ben yine yapacaklarını düşünüyorum."
ALTIN BULDU
BEŞIKTAŞ, taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. En son ligde Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, ardından Türkiye Kupası (Antalyaspor, Konyaspor) ve Süper Lig'de (Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, İstanbulspor) çıktığı 6 karşılaşmada da yenilmedi. Sadece Kayseri ile berabere kaldı.
4 KARŞILAŞMA 3 FARKLI MEVKİ
BEŞİKTAŞ'IN ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımıyla çıktığı 4. maçında üçüncü kez farklı bölgede oynadı. İlk mücadelesi olan Kayserispor deplasmanında sağ kanatta başlatılan Arnavut oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor ile ligde oynanan müsabakalarda 10 numarada sahaya sürüldü. 22 yaşındaki futbolcu dün ise sol kanatta değerlendirildi