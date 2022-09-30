Kartal’ın her şeyi Weghorst!

Beşiktaş, yarın evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi en önemli sıkıntıyı hücumda yaşıyor. Siyahbeyazlılardateknik direktör Valerien İsmael, Wout Weghorst'a sarıldı. İsmael'in kanatlardan oynatmak istediği oyunun son ve en önemli durağı olan Weghorst, antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaparken, teknik heyet de yıldız futbolcuyla özel olarak ilgileniyor., bu kez çok daha özel bir maça çıkacağını hissetmiş durumda. Günlerdir tesislerde arkadaşlarından Fenerbahçe derbisinin taraftar ve camia açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu dinleyen Hollandalı'nın yarınki mücadelede en büyük isteği skora katkı yaparak takımının kazanmasını sağlamak.Futbolcular ve teknik heyete moral vermek için Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün ve yarın takımın yanında olacakeşiktaş'ta derbi öncesi yönetimin, teknik ekip ve futbolculara desteği sürüyor.Çebi, bugün ve yarın da aynı şekilde takımın yaptığı çalışmaları izleyecek. Bu aradakaydedildi.Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karşılamayı Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyahbeyazlıların eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi.