Kartal’ın her şeyi Weghorst!

Valerien İsmael, üçüncü bölgedeki eksikler nedeniyle dört kolla 30 yaşındaki golcüye sarıldı. Fransız çalıştırıcı, talebesini derbiye ekstra özel antrenmanlarla hazırlıyor
Beşiktaş, yarın evinde Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maç öncesi en önemli sıkıntıyı hücumda yaşıyor. Siyahbeyazlılarda Ghezzal'ın geç iyileşmesi,N'Koudou'nun da sakatlığı cansıkarken teknik direktör Valerien İsmael, Wout Weghorst'a sarıldı. İsmael'in kanatlardan oynatmak istediği oyunun son ve en önemli durağı olan Weghorst, antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaparken, teknik heyet de yıldız futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Kariyerindederbi heyecanını defalarcayaşayan 30 yaşındakioyuncu, bu kez çok daha özel bir maça çıkacağını hissetmiş durumda. Günlerdir tesislerde arkadaşlarından Fenerbahçe derbisinin taraftar ve camia açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu dinleyen Hollandalı'nın yarınki mücadelede en büyük isteği skora katkı yaparak takımının kazanmasını sağlamak.
BAŞKAN ÇEBİ, EVİNİÜMRANİYE'YE TAŞIDI!
Futbolcular ve teknik heyete moral vermek için Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün ve yarın takımın yanında olacak Beşiktaş'ta derbi öncesi yönetimin, teknik ekip ve futbolculara desteği sürüyor. Başkan Ahmet NurÇebi, hafta içi iki kez tesisleregiderek oyuncular veteknik heyetle görüşmüştü. Çebi, bugün ve yarın da aynı şekilde takımın yaptığı çalışmaları izleyecek. Bu arada futbolcularamaaş ödemelerinizamanında gerçekleştirenÇebi'nin sezon başındanbu yana hak edilen primleritoplu olarak yatıracağıve takıma ekstra moral vereceği kaydedildi.
TELLO ANTRENMANI İZLEDİ
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Karşılamayı Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile siyahbeyazlıların eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi.