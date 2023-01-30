Kartal’ın inadı inat!

Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak transfer için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile temaslarına devam ediyor. Daha önce 25 yaşındaki orta saha içinteklifi yapan Beşiktaş, yeşilbeyazlıların takastaki futbolcuyu bonservisiyle istemesine olumsuz yanıt verdi.Siyah-beyazlı yönetim,iletince Konya'dantransfere onay çıkmadı. Bu gelişmeninardından Beşiktaş, teklifinigüncelledi. Bonservis bedeliniartırmayan Kartal, bonusu1 milyon Euro'ya çıkarırkensonraki satışın kârındanda %20 pay önerdi.