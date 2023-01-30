Kartal’ın inadı inat!

Siyah-beyazlılar, Konyaspor’a son olarak 3 milyon Euro bonservis bedeli, 1 milyon Euro’yu bulan bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi. 25 yaşındaki orta saha da kulübünden bu transfere onay verilmesini istedi
Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak transfer için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile temaslarına devam ediyor. Daha önce 25 yaşındaki orta saha için 3 milyonEuro bonservis +500 bin Euro bonusve kiralık bir oyuncu teklifi yapan Beşiktaş, yeşilbeyazlıların takastaki futbolcuyu bonservisiyle istemesine olumsuz yanıt verdi.
YÖNETİME AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
Siyah-beyazlı yönetim, BerkayVardar, Emrecan Uzunhanya da Kerem Atakan Kesgin'denbirinin bonservisle verilmesi yerineancak kiralık gönderebilecekleriniiletince Konya'dantransfere onay çıkmadı. Bu gelişmeninardından Beşiktaş, teklifinigüncelledi. Bonservis bedeliniartırmayan Kartal, bonusu1 milyon Euro'ya çıkarırkensonraki satışın kârındanda %20 pay önerdi.Boşnak futbolcu isetakımdan ayrılmak isterkenKonyaspor'dantransferine onay verilmesinitalep etti.