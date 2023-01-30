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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Kartal’ın inadı inat!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın inadı inat!

Siyah-beyazlılar, Konyaspor’a son olarak 3 milyon Euro bonservis bedeli, 1 milyon Euro’yu bulan bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi. 25 yaşındaki orta saha da kulübünden bu transfere onay verilmesini istedi

Beşiktaş'ta orta sahaya yapılacak transfer için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile temaslarına devam ediyor. Daha önce 25 yaşındaki orta saha için 3 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus ve kiralık bir oyuncu teklifi yapan Beşiktaş, yeşilbeyazlıların takastaki futbolcuyu bonservisiyle istemesine olumsuz yanıt verdi.

YÖNETİME AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
Siyah-beyazlı yönetim, Berkay Vardar, Emrecan Uzunhan ya da Kerem Atakan Kesgin'den birinin bonservisle verilmesi yerine ancak kiralık gönderebileceklerini iletince Konya'dan transfere onay çıkmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, teklifini güncelledi. Bonservis bedelini artırmayan Kartal, bonusu 1 milyon Euro'ya çıkarırken sonraki satışın kârından da %20 pay önerdi. Boşnak futbolcu ise takımdan ayrılmak isterken Konyaspor'dan transferine onay verilmesini talep etti.

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Kartal’ın inadı inat!
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