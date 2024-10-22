Kartal’ın kalesi düştü!

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Lyon ve Süper Lig'de Galatasaray derbisi öncesi büyük sıkıntı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yedek kaleci Ersin Destanoğlu, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalıyordu. Milli arada sıkıntı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Mert Günok ise lige yetişmiş ve Beşiktaş'ın önceki gün oynadığı Konyaspor müsabakasında kalesini korumuştu.
Ancak 35 yaşındaki file bekçisinin, Konya maçında bir pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası MR'ı çekildi ve sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptandı.
DERBİDE DE YOK
Tedavisine başlanan Mert, Lyon ve G.Saray karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ersin Destanoğlu da tam olarak iyileşmedi ancak 23 yaşındaki kalecinin Lyon mücadelesine yetişmesi için seferberlik ilan edildi.
Eğer Ersin de olmazsa Perşembe günü kalede 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin yer alacak.
BU SEZONKİ 3. SAKATLIĞI
Mert bu sezon 1 defa omuz, 1 kez de dizinden sıkıntı yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, yine omzundan sakatlandı. Şimdiye kadar bu sebeple Beşiktaş'ta 1, Milli Takım'da da 2 karşılaşmada forma giyemedi.
GÖREV BEKLİYOR
BEŞİKTAŞ'TA UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçında kaleyi koruma ihtimali bulunan Göktuğ Baytekin, siyah-beyazlıların altyapısında yetişti. Geçen sezon A takıma kazandırılan 19 yaşındaki file bekçisi, henüz resmi bir maçta şans bulamadı. Ancak hazırlık karşılaşmalarında 4 müsabakada toplam 166 dakika forma giymişti.
İstanbul doğumlu olan Göktuğ 1.86 boyunda…