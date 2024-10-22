Kartal’ın kalesi düştü!

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Lyon ve Süper Lig'de Galatasaray derbisi öncesi büyük sıkıntı yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte yedek kaleci Ersin Destanoğlu, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalıyordu. Milli arada sıkıntı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Mert Günok iseAncak 35 yaşındaki file bekçisinin, Konya maçında bir pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrasıTedavisine başlanan Mert, Lyon ve G.Saray karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Ersin Destanoğlu da tam olarak iyileşmedi ancak 23 yaşındaki kalecinin Lyon mücadelesine yetişmesi için seferberlik ilan edildiEğer Ersin de olmazsa Perşembe günü kalede 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin yer alacak.Mert bu sezon 1 defa omuz, 1 kez de dizinden sıkıntı yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, yine omzundan sakatlandı. Şimdiye kadar bu sebeple Beşiktaş'ta 1, Milli Takım'da da 2 karşılaşmada forma giyemedi.BEŞİKTAŞ'TA UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçında kaleyi koruma ihtimali bulunan Göktuğ Baytekin, siyah-beyazlıların altyapısında yetişti. Geçen sezon A takıma kazandırılan 19 yaşındaki file bekçisi, henüz resmi bir maçta şans bulamadı.İstanbul doğumlu olan Göktuğ 1.86 boyunda…