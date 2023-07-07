Kartal’ın kanadına Castillejo

Beşiktaş, hücum bölgesine takviyesi için arayışlarını sürdürüyor. Marca'nın haberine göre, siyah-beyazlılar, La Liga ekibi'ya teklifte bulundu. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İspanyol kulübü Castillejo'yu, Lino ve Kluivert'ın takımdan ayrılması sebebiyle ilk etapta kadroda tutmak istese de gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı. İspanyol futbolcunun, transfer olma konusunda henüz karar vermediği ifade edildi.