Kartal’ın milli yıldızları coştu

Masuaku, D.Kongo’yu Moritanya karşısında zafere taşırken Saiss, Fas forması ile Brezilya’yı devirdi. Mert Günok’un Ay-Yıldızlılar’a yeniden dönmesi de büyük moral oldu
Beşiktaş'ın milli takımlarda 12 oyuncusu bulunurken, performansları da yüzleri güldürdü. Demokratik Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda Moritanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 35metreden harika birgol atan Masuaku dışında, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 ile geçtiği hazırlık maçında ülkesi adına sahaya kaptan çıkan ve çok iyi oynayan Romain Saiss'inperformansı, teknik heyetindikkatini çekti.
SAKATLIK KÂBUSU!
A Milli Takımımızın Ermenistanile oynadığı mücadeledeMert Günok, Cenk Tosun ve OnurBulut ilk 11'deydi. Teknik ekip, Mert'inperformansını çok olumlu buldu. Teknikdirektör Şenol Güneş'in ayrıca şu ana dek oynananhazırlık maçlarında oyuncularının sakatlıkyaşamamış olmasından dolayı bir nebze rahatladığı, 12futbolcusunun da Fenerbahçe derbisi öncesi sağlıklı bir şekildegeri dönmesini beklediği ifade edildi.