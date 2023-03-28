Kartal’ın milli yıldızları coştu

Beşiktaş'ın milli takımlarda 12 oyuncusu bulunurken, performansları da yüzleri güldürdü. Demokratik Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda Moritanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçtadışında, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 ile geçtiği hazırlık maçında ülkesi adına sahaya kaptan çıkan ve çok iyi oynayanTeknik ekip, Mert'inperformansını çok olumlu buldu. Teknikdirektör Şenol Güneş'in ayrıca şu ana dek oynananhazırlık maçlarında oyuncularının sakatlıkyaşamamış olmasından dolayı bir nebze rahatladığı,