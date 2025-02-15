Kartal’ın sağlam teknik kadrosu

Beşiktaş'ın teknik heyeti, objektif karşısına geçti ve adeta şov yaptı. İşte o isimler ve görevleri: Soldan sağa; Caner Koç (Analizci), Hakan Çalışkan (Kaleci antrenörü), Dolu Arslan (Kondisyoner), Serdar Topraktepe (Yardımcı antrenör), Erling Moe (Yardımcı antrenör), Ole Gunnar Solskjaer (Teknik direktör), Mike Marsh (Yardımcı antrenör), Richard Hartis (Yardımcı antrenör), Tom Green (Analizci), Barış Gürol (Kondisyoner).Liverpool'da görev yapan futbol adamı, ekibe bu hafta katıldı. Richard Hartis de yine M.United, Leeds United ve Cardiff gibi takımlarda kaleci antrenörlüğü yaptı.