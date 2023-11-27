Kartalkartal uçuşta!

10 oyuncusundan yoksun mücadele eden siyah-beyazlı ekip, kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Cenk Tosun’la öne geçti. Ev sahibi tak ım, Mouandilmadji’nin jeneriklik golüyle skora denge getirdi
Colley, 84. dakikada takımına altın değerinde üç puan getiren dokunuşu yaptı
TOSUN PAŞA TARİHE GEÇTİ
SAKATLIĞI nedeniyle kaçırdığı Başakşehir maçının ardından sahalara dönen Cenk Tosun, 33 farklı takım karşısında gol sevinci yaşadı ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı (32). Yıldız oyuncu,bu performansıyla 2007-08'denbu yana en fazla takımın filelerinihavalandıran oyuncuoldu. Cenk, ligde takımının son 6 golün 3'ünü kaydederken toplamda 89 kez ağları sarstı. TosunPaşa 3 gol daha atması durumundaBeşiktaş tarihinin en golcüisimleri sıralamasında 6. olanErtuğrul Sağlam veOktay Derelioğlu'nu(92) egale edecek.
4X4'LÜKCOLLEY
Ligde 3 maç sonra takımdaki yerini alan Omar Colley, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetti. Daha önceki üç golünü kafa vuruşuylaatan Gambiyalı stoper, Kartal'ı ligdePendik maçında beraberliğe, Sivas veAvrupa'da da Dinamo Kiev sınavlarındagalibiyete ulaştırdı. Beşiktaş, Colley ile hanesine 10 puan yazdırdı.
GOLCÜ SAVUNMA!
BU sezon Beşiktaş'ın defans oyuncuları golleriyle skora önemli bir katkı sağlıyor Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde ağları 37 kez havalandıran siyah-beyazlılarda defans hattı, fileleri 7 defa havalandırırken, gollerin %19'una direkt etkide bulundu. Takımda ağları 4 defa sarsmayı başaran Omar Colley başrol oynarken sağ bek Onur Bulut, sol bek Tayfur Bingöl ve stoper Daniel Amartey de 1'er kez tabelayı değiştirmeyi başardı.
11 YILIN RÖVANŞI
BEŞİKTAŞ ile Samsunspor Süper Lig'de 11 yıl sonra karşılaştı. O zaman Samsun'daki maç 1-1 berabere bitmiş, İstanbul'daki karşılaşmayı kırmızı beyazlılar 1-0 kazanmıştı. Dün sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, böylece rakibini 11 yılın ardından dış sahada yenmiş oldu.