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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Kartalkartal uçuşta!

Kartalkartal uçuşta!

10 oyuncusundan yoksun mücadele eden siyah-beyazlı ekip, kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Cenk Tosun’la öne geçti. Ev sahibi tak ım, Mouandilmadji’nin jeneriklik golüyle skora denge getirdi

Colley, 84. dakikada takımına altın değerinde üç puan getiren dokunuşu yaptı

TOSUN PAŞA TARİHE GEÇTİ
SAKATLIĞI nedeniyle kaçırdığı Başakşehir maçının ardından sahalara dönen Cenk Tosun, 33 farklı takım karşısında gol sevinci yaşadı ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı (32). Yıldız oyuncu, bu performansıyla 2007-08'den bu yana en fazla takımın filelerini havalandıran oyuncu oldu. Cenk, ligde takımının son 6 golün 3'ünü kaydederken toplamda 89 kez ağları sarstı. Tosun Paşa 3 gol daha atması durumunda Beşiktaş tarihinin en golcü isimleri sıralamasında 6. olan Ertuğrul Sağlam ve Oktay Derelioğlu'nu (92) egale edecek.




4X4'LÜK COLLEY
Ligde 3 maç sonra takımdaki yerini alan Omar Colley, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetti. Daha önceki üç golünü kafa vuruşuyla atan Gambiyalı stoper, Kartal'ı ligde Pendik maçında beraberliğe, Sivas ve Avrupa'da da Dinamo Kiev sınavlarında galibiyete ulaştırdı. Beşiktaş, Colley ile hanesine 10 puan yazdırdı.

GOLCÜ SAVUNMA!
BU sezon Beşiktaş'ın defans oyuncuları golleriyle skora önemli bir katkı sağlıyor Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde ağları 37 kez havalandıran siyah-beyazlılarda defans hattı, fileleri 7 defa havalandırırken, gollerin %19'una direkt etkide bulundu. Takımda ağları 4 defa sarsmayı başaran Omar Colley başrol oynarken sağ bek Onur Bulut, sol bek Tayfur Bingöl ve stoper Daniel Amartey de 1'er kez tabelayı değiştirmeyi başardı.

11 YILIN RÖVANŞI
BEŞİKTAŞ ile Samsunspor Süper Lig'de 11 yıl sonra karşılaştı. O zaman Samsun'daki maç 1-1 berabere bitmiş, İstanbul'daki karşılaşmayı kırmızı beyazlılar 1-0 kazanmıştı. Dün sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, böylece rakibini 11 yılın ardından dış sahada yenmiş oldu.

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Kartalkartal uçuşta!
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