Kartalkartal uçuşta!

Colley, 84. dakikada takımına altın değerinde üç puan getiren dokunuşu yaptıSAKATLIĞI nedeniyle kaçırdığı Başakşehir maçının ardından sahalara dönen Cenk Tosun, 33 farklı takım karşısında gol sevinci yaşadı ve Burak Yılmaz'ı geride bıraktı (32).Cenk, ligde takımının son 6 golün 3'ünü kaydederken toplamda 89 kez ağları sarstı.Ligde 3 maç sonra takımdaki yerini alan Omar Colley, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlardaki 4. golünü kaydetti.Beşiktaş, Colley ile hanesine 10 puan yazdırdı.BU sezon Beşiktaş'ın defans oyuncuları golleriyle skora önemli bir katkı sağlıyor Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde ağları 37 kez havalandıran siyah-beyazlılarda defans hattı, fileleri 7 defa havalandırırken, gollerin %19'una direkt etkide bulundu. Takımda ağları 4 defa sarsmayı başaran Omar Colley başrol oynarken sağ bek Onur Bulut, sol bek Tayfur Bingöl ve stoper Daniel Amartey de 1'er kez tabelayı değiştirmeyi başardı.BEŞİKTAŞ ile Samsunspor Süper Lig'de 11 yıl sonra karşılaştı. O zaman Samsun'daki maç 1-1 berabere bitmiş, İstanbul'daki karşılaşmayı kırmızı beyazlılar 1-0 kazanmıştı. Dün sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, böylece rakibini 11 yılın ardından dış sahada yenmiş oldu.