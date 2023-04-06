Katile gereği yapılsın!

Şenol Güneş, derbide Arda Güler’e verilen penaltı için “MHK Başkanı, ortada bir kasıt olduğunu söylüyor. Ortada bir ölü ve katil var. Katil kimse gereği yapılır” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün idman öncesi basının sorularını yanıtladı. F.Bahçe derbisinde Arda Güler lehine verilen penaltı için Güneş şu yorumu yaptı: "Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR'ın (Derbide VAR'ın başında Alper Ulusoy vardı) daha büyük tehlikeler getirebileceğini söylemiştim. MHK Başkanı, ortada bir kasıt olduğunu söylüyor. Ortada bir ölü ve bir katil var. O zaman katil kimse gereği yapılır."
10 KİŞİYE KAYBETMEK HİÇ İYİ BİR ŞEY DEĞİL!
70 yaşındaki teknik adam, F.Bahçe'ye karşı 10 kişiyle alınan 4-2'lik derbi galibiyetiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Bizim için tabii moral oldu. Ama gönül, bizim debaşımıza gelsin istemez,sahanızda 10 kişi bir rakibekaybetmek iyi bir şey değil. Kazanınca her şey güzel."