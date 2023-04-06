Katile gereği yapılsın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün idman öncesi basının sorularını yanıtladı. F.Bahçe derbisinde Arda Güler lehine verilen penaltı için Güneş şu yorumu yaptı: "Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR'ın (Derbide VAR'ın başında Alper Ulusoy vardı) daha büyük tehlikeler getirebileceğini söylemiştim. MHK Başkanı, ortada bir kasıt olduğunu söylüyor. Ortada bir ölü ve bir katil var. O zaman katil kimse gereği yapılır."70 yaşındaki teknik adam, F.Bahçe'ye karşı 10 kişiyle alınan 4-2'lik derbi galibiyetiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Bizim için tabii moral oldu.Kazanınca her şey güzel."